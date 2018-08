Anwalt von Höhlentaucher kündigt Klage gegen Tesla-Chef Musk an Die bizarre Schimpftirade von Tesla-Chef Elon Musk gegen einen der Rettungstaucher des Höhlendramas in Thailand hat doch noch rechtliche Konsequenzen: Der Taucher will laut Angaben seines Anwalts Klage gegen Musk einreichen.

Bezeichnete einen der Retter des in einer Höhle eingeschlossenen thailändischen Fussball-Teams auf Twitter wiederholt als «Pädophilen»: Tesla-Chef Elon Musk. (Bild: KEYSTONE/AP/KIICHIRO SATO)

(sda/dpa)

Eine Verleumdungsklage seines Mandanten dürfte in den kommenden Tagen bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht werden, sagte der Anwalt des Tauchers am Mittwoch dem US-Sender CNN.

Musk hatte den Briten Vernon Unsworth, der im Juli bei der dramatischen Rettung eines thailändischen Fussball-Teams aus einer Höhle mitgeholfen hatte, vor seinen über 22 Millionen Twitter-Followern wiederholt als «Pädophilen» beschimpft.