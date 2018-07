54 Tote bei Gegenoffensive von IS-Miliz im Süden Syriens

Unter dem Druck der syrischen Regierungstruppen hat sich die Terrormiliz IS im Süden Syriens mit einer Reihe von Selbstmordanschlägen zur Wehr gesetzt. Mindestens 54 Menschen wurden am Mittwoch in der südlichen Provinz Al-Suwaida bei den Attacken getötet