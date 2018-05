24-stündiger Streik in Griechenland gegen Sparpolitik

Aus Protest gegen die harte Sparpolitik sind viele Griechen am Mittwoch in den Streik getreten. Probleme gab es im Fähr-, Nah- und Luftverkehr. Die öffentliche Verwaltung und Schulen blieben geschlossen. Ärzte in staatlichen Spitälern behandelten nur Notfälle.