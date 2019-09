2018 wurden Hunderte Millionen Euro EU-Geld zweckentfremdet

EU-Ermittler haben im vergangenen Jahr die missbräuchliche Verwendung oder die Zweckentfremdung von 371 Millionen Euro an EU-Geldern angeprangert. Dies geht aus dem Jahresbericht hervor, den die EU-Antibetrugsbehörde Olaf am Dienstag in Brüssel vorlegte.