140'000 Haushalte im Südwesten Frankreichs ohne Strom

Des erste Herbststurm «Amélie» hat an der französischen Atlantikküste am Sonntag in rund 140'000 Haushalten zu Stromausfällen geführt. Betroffenen waren die Départements Pyrénées-Atlantiques, Landes, Dordogne, Charente-Maritime, Charente und Gironde.