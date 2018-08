Zwei Bäume und Strassenlampe gerammt: Autofahrer leicht verletzt

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Montag in einer Linkskurve in Dagmersellen LU die Herrschaft über sein Auto verloren. Der 35-Jährige rammte zwei Bäume und eine Strassenlampe. Das Auto erlitt Totalschaden, er nur leichte Verletzungen.