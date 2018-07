Velofahrerin in Luzern stürzt wegen Katze und verletzt sich schwer Die Begegnung mit einer Katze auf offener Strasse hat für eine Velofahrerin in Luzern am Freitag böse geendet. Sie wicht dem Tier aus, kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer am Kopf. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Spital.

Eine Ambulanz bringt eine Frau ins Spital, die wegen einer Katze mit dem Velo gestürzt ist. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda)

Kurz vor 8.45 Uhr fuhr die 74-Jährige auf der St. Karlistrasse in Luzern in Richtung Geissmattbrücke, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Zum Unfall kam es, weil die Frau gemäss Aussagen von Zeugen einer Katze ausweichen musste. Die St. Karlistrasse wurde für den Verkehr kurzzeitig gesperrt.

Einen Velounfall hatte es in Luzern bereits am Vorabend gegeben. Am Donnerstag gegen 16.50 Uhr war ein Mann auf dem Radstreifen an der Zentralstrasse in Richtung Bahnhofplatz unterwegs, als sich unmittelbar vor ihm die Beifahrertüre eines innerhalb der Kolonne stehenden Autos öffnete. Der Radfahrer prallte gegen die Türe, kam zu Fall und verletzte sich dabei.

Nach einen kurzen Gespräch fuhr der unbekannte Lenker des dunklen Personenwagens mit Solothurner Kontrollschildern weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Gemäss Aussagen sollen sich im gesuchten Auto zwei Frauen und ein Mann befunden haben.