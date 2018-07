St. Gallen düpiert den FC Basel, Xamax den FC Luzern Die Auftaktspiele der Super-League-Saison enden mit zwei Überraschungen. Basel kassiert wie schon im letzten Jahr eine Startniederlage, Luzern verliert gegen den Aufsteiger.

Setzte sich mit St. Gallen gegen seinen ehemaligen Klub Basel durch: Stürmer Cedric Itten (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Am 22. Juli 2017 waren die Young Boys in Bern der erste Bezwinger des FCB gewesen, diesmal hiess er FC St. Gallen. Die Ostschweizer kamen durch einen leicht abgefälschten Schuss des ehemaligen Baslers Marco Aratore in sprichwörtlich letzter Sekunde zu einem 2:1-Auswärtserfolg.

Neuchâtel Xamax zeigte im ersten Auftritt in der höchsten Liga seit Dezember 2011 eine beherzte Leistung. Die Neuenburger bezwangen den FC Luzern auswärts 2:0, wobei sie in beiden Halbzeiten je einmal trafen.

Super League. 1. Runde. Samstag: Basel - St. Gallen 1:2 (0:0). Luzern - Neuchâtel Xamax 0:2 (0:1). - Sonntag. 16.00 Uhr: Sion - Lugano. Young Boys - Grasshoppers. Zürich - Thun.