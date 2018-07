Rund 600 Quadratmeter Flur in Waldrandnähe im Entlebuch abgebrannt In der Nähe eines Waldrands im Entlebuch ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Escholzmatt-Marbach löscht einen Flurbrand in Waldrandnähe. (Bild: Luzerner Polizei)

(sda)

Das Feuer im Gebiet Kuhrüti und Obermatt in der Gemeinde Escholzmatt wurde um 13.40 Uhr gemeldet, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Betroffen war eine Fläche von 20 auf 30 Meter. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht beim Feuern im Wald und in Waldnähe. Brände können sich rasch entzünden. Grillfeuer sollen nur in fest eingerichteten Feuerstellen und mit grösster Vorsicht entfacht werden. Bei starkem Wind sei ganz darauf zu verzichten. Das Feuern ausserhalb fester Feuerstellen ist zu unterlassen.

Die Trockenheit betrifft aktuell grosse Teile der Schweiz und auch Liechtenstein. Dort, sowie im Tessin, im Wallis und in Teilen Graubündens besteht ein absolutes Feuerverbot im Freien. In den restlichen Kantonen ist die Gefahr erheblich - im Appenzellerland herrscht mässige Waldbrandgefahr, keine Warnung gibt es in Genf.