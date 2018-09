Mittelfeldspieler Ndenge für drei Jahre zu Luzern Der FC Luzern verpflichtet den deutschen Nachwuchs-Internationalen Tsiy-William Ndenge (21) für drei Jahre.

(L-R) Tsiy William Ndenge of Roda JC, Gaston Salawisa of Almere FC during the Dutch Jupiler League play-offs match between Almere City FC and Roda JC Kerkrade at Yanmar stadium on May 10, 2018 in Almere, The Netherlands Dutch Jupiler League 2017/2018 xVIxVIxImagesx/xGerritxvanxKeulenxIVx PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 10899722

(sda)

Der zentrale Mittelfeldspieler stösst von Borussia Mönchengladbach zum Super-League-Verein aus der Innerschweiz. In der letzten Saison war er in die Niederlande an Roda Kerkrade ausgeliehen.

Ndenge wird jedoch nicht auf Anhieb zum Einsatz kommen. Wegen einer noch nicht ganz ausgeheilten Innenbandverletzung wird er in den nächsten Wochen erst einen gezielten Aufbau vornehmen.