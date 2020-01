Lindt&Sprüngli vermeldet Wachstum von 6,1 Prozent Lindt&Sprüngli hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019 erneut mehr Lindorkugeln, Schokoladentafeln und Pralinés verkauft. Mit seinenweltweit nun etwas mehr als 500 Shops und Cafés hat der Schokoladenproduzent weitere Marktanteile gewonnen.

Tennisstar Roger Federer dürfte als Werbebotschafter seinen Teil zum guten Geschäftsgang beigetragen haben: Lindt&Sprüngli blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Im Bild: Eröffnung des neuen Ladens auf dem Flughafen Zuerich im April 2019. KEYSTONE/WALTER BIERI

(sda/awp)

Insgesamt setzte Lindt&Sprüngli 4,51 Milliarden Franken um. Das ist in Franken gerechnet ein Plus von 4,5 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Aus eigener Kraft und um Währungseffekte bereinigt wuchs der Schokoladenhersteller um 6,1 Prozent, nachdem das organische Wachstum im ersten Halbjahr mit 6,2 Prozent noch leicht höher lag. Experten hatten im Vorfeld mit einem etwas geringeren Wachstum gerechnet.

Marktanteile gewonnen

Einmal mehr sei Lindt&Sprüngli schneller als der gesamte Schokoladenmarkt gewachsen und habe Marktanteile dazugewonnen, hiess es vom Unternehmen weiter. Dabei hätten alle Regionen zum Wachstum beigetragen. In Europa wuchs man organisch mit 6,2 Prozent und im «Rest der Welt» mit 7,6 Prozent.

In Nordamerika, wo Lindt in den letzten Jahren zu kämpfen hatte, wuchs der Premiumschokoladenhersteller nun organisch um 5,4 Prozent. Bereits in der ersten Jahreshälfte hatte Lindt eine Erholung in den USA gemeldet. Dazu trugen sowohl die Marken Lindt und Ghirardelli sowie die Sorgentochter Russell Stover bei, wie es hiess.

Ziele bestätigt

Im Ausblick hält die Gruppe an den vor einem Jahr gesetzten langfristigen Zielen fest. Damals hatte man sich von seiner langjährigen Umsatzvorgabe von 6 bis 8 Prozent Wachstum verabschiedet, nachdem diese bereits das zweite Jahr in Folge verfehlt wurde. Seither liegt die Messlatte bei 5 bis 7 Prozent.

Genauere Gewinnzahlen gibt der Konzern wie immer im März bekannt.