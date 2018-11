Guy Lachappelle ist neuer Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Die Delegierten der Raiffeisenbanken haben an der heutigen ausserordentlichen Delegiertenversammlung von Raiffeisen Schweiz Guy Lachappelle mit überwältigendem Mehr zum Verwaltungsratspräsidenten von Raiffeisen Schweiz gewählt.

Guy Lachappelle ist der neue Präsident der Raiffeisengruppe.

Bild: (Bild: Pius Amrein (Basel, 9. Oktober 2018))



An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung von Raiffeisen Schweiz in Brugg-Windisch haben die 163 anwesenden Delegierten der 246 Raiffeisenbanken die Weichen für die Zukunft der Raiffeisen Gruppe gestellt. Im Vordergrund standen die Ersatzwahlen in den Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz und die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten. Dies teilte Raiffeisen am Samstag mit.

Der als Verwaltungsratspräsident nominierte Guy Lachappelle wurde von den Delegierten mit überwältigendem Mehr bestätigt. Er überzeugte aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten als CEO und Konzernleitungsvorsitzender zweier Banken sowie seiner umfangreichen Erfahrung im Finanzbereich, insbesondere in der Umsetzung von Transformationsprozessen und der Neuausrichtung von Unternehmen. Guy Lachappelle zu seiner Wahl: «Ich werde meine Führungsaufgabe mit aller Konsequenz wahrnehmen und alles daransetzen, die Raiffeisen Gruppe in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.»

«Gremium wesentlich professionalisiert»

Wie angekündigt sind die bisherigen Mitglieder Daniel Lüscher, Philippe Moeschinger und Urs Schneider aus dem Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz zurückgetreten. Der vorgeschlagenen Erneuerung des Gremiums hat die Delegiertenversammlung vollumfänglich zugestimmt. Mit der Zuwahl der neuen Mitglieder Karin Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas A. Müller und Dr. Beat Schwab sind heute sämtliche Kompetenzen zur Steuerung einer systemrelevanten Bankengruppe im Verwaltungsrat vertreten. Das Gremium konnte wesentlich professionalisiert werden und ist in der heutigen Besetzung ausgewogen zusammengesetzt.

(ast)