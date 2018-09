Grossbrand nach Explosion auf Raffineriegelände bei Ingolstadt

Auf dem Gelände einer Raffinerie in Vohburg an der Donau im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Explosion und einem Grossbrand gekommen. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Oberbayern der Nachrichtenagentur AFP sagte.