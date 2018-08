Giacobbo/Müller treten zum 100-Jahr-Jubiläum im Circus Knie auf Der Circus Knie feiert nächstes Jahr «100 Jahre Schweizer National-Circus». Viktor Giacobbo und Mike Müller werden 2019 in den Abendvorstellungen in der Deutschschweiz auftreten.

