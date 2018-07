Feuerverbot nun auch in der Zentralschweiz und in Schaffhausen

Die Liste der Kantone mit Feuerverboten ist am Mittwoch länger geworden. Die Zentralschweizer Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Zug sowie der Kanton Schaffhausen sprachen wegen der Trockenheit ebenfalls ein Feuerverbot in Wäldern und an Waldrändern aus.