Federer trifft auf Zverev Roger Federers Halbfinal-Gegner bei den ATP Finals in London heisst Alexander Zverev. Der Deutsche, Nummer 5 der Welt, gewann sein letztes Gruppenspiel in der O2 Arena gegen den Amerikaner John Isner 7:6 (7:5), 6:3 und trifft nun am Samstag um 15 Uhr Schweizer Zeit auf den 37-jährigen Basler.

Alexander Zverev. (Bild: Neil Hall/EPA (London, 14. November 2018)

Die beiden spielten bereits vor einem Jahr an den ATP Finals gegeneinander. Federer gewann in drei Sätzen, Zverev verpasste in der Folge die Halbfinals. Insgesamt führt der Schweizer in den Direktbegegnungen mit dem 16 Jahre jüngeren Hamburger mit 3:2 Siegen. Wie Federer gewann Zverev zwei seiner drei Vorrundenspiele. Er verlor einzig gegen Novak Djokovic. (sda)