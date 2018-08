Einbrecher auf Diebestour im Kanton Uri Innert zwei Stunden fünf Mal eingebrochen worden ist in der Nacht auf Samstag in den Urner Gemeinden Schattdorf und Bürglen. In zwei Fällen musste die Täterschaft ihr Vorhaben abbrechen, nachdem die Bewohner auf das Treiben aufmerksam wurden.

Die Einbrüche ereigneten sich zwischen 21 und 23.15 Uhr in Schattdorf an der Hofstättlistrasse, der Wyergasse und an der Felderstrasse sowie in Bürglen im Bereich Buchen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Die Tatorte befinden sich in einem Radius von etwa einem halben Kilometer.

In sämtlichen Fällen wurden mit einem Flachwerkzeug Fenster oder Türen aufgewuchtet. In der Folge durchsuchte die Täterschaft die Räume nach Bargeld und Schmuck und hinterliess eine grosse Unordnung. Zudem entstanden erhebliche Sachschäden. Trotz der unverzüglich eingeleiteten Fahndung gelang dem oder den Tätern unerkannt die Flucht. (sda)