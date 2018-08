Dies sind die beliebtesten Vornamen 2017 Die neuen Resultate des Bundesamtes für Statistik (BFS) liegen vor: Emma und Noah sind die beliebtesten Vornamen für Babys, die im Jahre 2017 auf die Welt kamen. Vor 40 Jahren standen noch Sandra und Daniel an der Spitze. Das BFS zeigt die sich wandelnden Vorlieben auf.



Melanie Schnider

Emma und Noah waren im vergangenen Jahr in der Schweiz für neugeborene Mädchen und Buben die beliebtesten Vornamen. (Bild: Keystone/DPA-Zentralbild/PATRICK PLEUL)

Die am häufigsten verwendeten Vornamen bei den 42'508 neugeborenen Mädchen im Jahr 2017 waren Emma (478), Mia (420) und Sofia (352). Bei den 44'873 neugeborenen Knaben lagen gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) Noah (490) und Liam (434) auf den ersten beiden Plätzen, dahinter belegte Luca den dritten Platz (360).



Emma und Noah schon länger an der Spitze

Die Vornamen-Hitparade des BFS zeigt die grosse Vorliebe für den Jungennamen Noah auf. Dieser steht bereits seit 2013 gesamtschweizerisch auf dem ersten Platz. Bei den Mädchen belegt Emma sowohl 2017 wie auch 2014 die Spitze.

Unterschiede nach Sprachregionen

Je nach Sprachregion sind unterschiedliche Vornamen beliebter. Die Deutschschweiz hat Noah und Mia als Spitzenreiter erkoren. In der französischen Schweiz sind es Gabriel und Emma, die dominieren. In der italienischen Schweiz zieren Leonardo und Sofia das oberste Podest. Gian und Angelina waren 2017 im rätoromanischen Sprachgebiet auf dem ersten Rang.



Unterschiede nach Kantonen

Auch zwischen den Kantonen können die gewählten Vornamen sehr unterschiedlich ausfallen. Waren es 2017 Noah und Alina im Kanton Bern, so standen im Kanton Glarus David und Emily an erster Stelle. St. Gallen wählte Noah und Nina als häufigste Vornamen und im Kanton Genf fanden sich Gabriel und Sofia an der Spitze, um nur einige zu nennen.

Unterschiede nach Generationen

In der gesamten Wohnbevölkerung sind Daniel und Maria die häufigsten Vornamen, die Vorlieben verändern sich über die Zeit jedoch stark. Bei den Männern mit Geburtsjahrgang 1957 steht Peter an erster Stelle, bei den Frauen Maria. Im Jahrgang 1977 führen Daniel und Sandra die Liste an. 1997 sind es Laura und Luca. (sda/mej)

Die zehn beliebtesten Mädchennamen 2017 Die zehn häufigsten Vornamen für Mädchen in der Schweiz in 1000 Personen 0 100 200 300 400 500 Emma Mia Sofia Lena Lina Lea Emilia Lara Nina Anna Mädchenname