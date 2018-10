Betrunkener kommt nach Kollision mit Poller in Ebikon in Schieflage

Auf der Seite gelandet und dort stehen geblieben ist ein Auto am Dienstagabend in Ebikon. Der angetrunkene Lenker hatte sein Fahrzeug zuvor in einen Betonpoller gesteuert. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.