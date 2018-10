Bauernhaus in Aesch niedergebrannt – drei Personen verletzt In Aesch sind ein altes Bauernhaus und die daran angebaute Scheune niedergebrannt. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr brachte den Brand auf dem Bauernhof in der Luzerner Gemeinde Aesch nach mehreren Stunden unter Kontrolle. (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

(sda)

Die Feuerwehr war in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr alarmiert worden. Als sie ausrückte, stand das Haus im Gebiet Honeriweid in Aesch bereits in Vollbrand. Gegen 5.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte laut Muff den Brand unter Kontrolle. Sie verhinderten, dass sich das Feuer auf zwei weitere Scheunen ausbreitete.

Drei Personen, die sich im Haus befanden, retteten sich selbständig mit einem Sprung aus dem Fenster. Sie wurden leicht verletzt. Tiere seien keine in der Scheune gewesen, sagte Feuerwehrkommandant Christian Muff auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Brandursache ist unklar. Die Brandermittler nahmen ihre Arbeit auf.