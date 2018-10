Auto kippt auf dem Weg nach Andermatt UR zur Seite

Ein Autolenker hat sich am Dienstagmittag auf der Fahrt von Göschenen in Richtung Andermatt UR verletzt, als sein Auto in einer Rechtskurve auf die linke Seite kippte. Seine Beifahrerin und drei Kinder im Wagen blieben unverletzt.