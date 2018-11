Auf Wanderung verunfallter Pater im Spital in Luzern gestorben

Ein bei einer Wanderung in Nidwalden verunfallter und erst nach zwei Tagen verletzt aufgefundener Jesuitenpater ist tot. Der 79-Jährige starb bereits am Montag knapp zwei Wochen nach dem Vorfall im Spital in Luzern an seinen Verletzungen.