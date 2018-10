Ein Toter bei Reisecar-Unfall im Tessin Beim schweren Unfall eines Reisecars auf der A2 im Tessin ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. 13 weitere Personen wurden verletzt, wie ein Sprecher der Tessiner Kantonspolizei sagte. Nach ersten Erkenntnissen rammte der Bus einen Pfosten. ast

Der Reisecar mit deutschen Kennzeichen ist im Tessin in einen Signalpfosten geprallt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der A2 in Sigirino. (Bild: Gabriele Putzu/KEYSTONE/Ti-Press, 14. Oktober 2018))

Kurz vor 8.00 Uhr am Sonntag Morgen hat sich in Sigirino auf der Autobahn A2 am Autobahnkreuz Alptransit ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Bus mit deutschem Kennzeichen, der Richtung Süden unterwegs war, hat einen Eisenpfosten gerammt. Bei der Kollision starb eine Person, mehrere Personen wurden schwer verletzt. Zur Unfallursache war zunächst nichts bekannt. Wie die Tessiner Polizei mitteilt, befanden sich rund 40 Fahrgäste im Car. Die Autobahn wurde gesperrt. Laut TCS wird der Verkehr vor Ort umgeleitet.

(pd/ast/sda)