Die CVP steht geschlossen hinter Benedikt Würth An der ausserordentlichen Parteiversammlung der CVP haben die Delegierten den St.Galler Regierungsrat Benedikt Würth einstimmig zum Ständeratskandidaten nominiert.

Einstimmig entschieden: Benedikt Würth soll für die CVP den Ständeratssitz zurückholen. (Bild: Ralph Ribi)

(chs) Die 160 Delegierten der CVP stellten sich in Mörschwil einstimmig hinter Regierungsrat Benedikt Würth. Er soll die Nachfolge von Karin Keller-Sutter (FDP) im Ständerat antreten. Und den Sitz im Stöckli für die CVP zurückholen.

Parteipräsident Patrick Dürr verdeutlichte an der Versammlung, dass die CVP entschlossen sei, den vor sieben Jahren verlorenen Ständeratssitz zurückzugewinnen. Dürr warnte aber davor, sich jetzt zurückzulehnen. «Es gilt, einen intensiven, überzeugenden Wahlkampf zu führen.»

In seiner Ansprache sagte Benedikt Würth, dass ihn die politische Arbeit im Ständerat reize, weil die Kleine Kammer jener Ort sei, wo in schwierigen Situationen Kompromisse und Lösungen entwickelt würden. Er wisse, wie man parteiübergreifend tragfähige und gute Ergebnisse erreichen könne und er habe Erfahrung mit komplexen Verhandlungen. «Ich möchte mich in Bern mit vollem Engagement für die Bevölkerung und den Kanton St.Gallen einsetzen.»