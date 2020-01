Nach Tötung von Iran-General steigt Ölpreis weltweit – Wie startet die Schweizer Börse? An den asiatischen Börsen treibt der Konflikt zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis der Sorte Brent zum Jahresstart auf 70 Dollar pro Barrel. Nun öffnen die Börsen in Europa und in Zürich.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg auf 70,23 Dollar für ein Fass. Grafik: Financial Times/Bearbeitung: chm

(chm/dpa)

Die Ölpreise sind wegen der Zuspitzung der Iran-Krise weiter auf einem Höhenflug. Am Montag stieg der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) am frühen Morgen zeitweise bis auf 64,72 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Damit erreichte der Preis den höchsten Stand seit vergangenem April. Seit Beginn des Jahres sind die Preise für WTI und das Nordsee-Rohöl Brent bereits um jeweils etwa sechs Prozent gestiegen.

Zuletzt wurde US-Öl bei 64,36 Dollar gehandelt. Das waren aber immer noch 1,31 Dollar mehr als am Freitag. Kräftig nach oben ging es auch mit dem Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee. Hier stieg die Notierung für ein Fass um 1,63 Dollar auf 70,23 Dollar.

Seit der gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Raketenangriff sind die Ölpreise im Aufwind. Die Krise in der Region verstärkt die Sorge der Anleger am Ölmarkt vor Lieferengpässen.



Aus Schweizer Sicht interessiert nun natürlich, wie die Börse in Zürich am heutigen Montag ins neue Jahr startet (ab 9 Uhr).