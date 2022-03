Versandapotheke Trotz mehr Umsatz: Zur Rose mit grossem Verlust Zur Rose schreibt rote Zahlen: Die Versandapotheke erzielte letztes Jahr einen Verlust von 225,7 Millionen Franken. Dafür ist sie bereit für die Einführung des E-Rezepts in Deutschland.

Die Zur-Rose-Gruppe bringt sich in Position, um beim elektronischen Rezept in Deutschland vorne mit dabei zu sein. (Symbolbild) Keystone

Die Zur-Rose-Gruppe ist im Geschäftsjahr 2021 tiefer in die roten Zahlen gerutscht: Die Versandapotheke erzielte unter dem Strich einen Verlust von 225,7 Millionen Franken. 2020 betrug er noch 135,6 Millionen. Das teilte Zur Rose am Donnerstag mit.

Diesen Verlust nimmt die Versandapotheke in Kauf: Sie setzt auf die flächendeckende Einführung des elektronischen Rezepts (eRx) in Deutschland, die Ende 2021 überraschend verschoben wurde. Entsprechend investierte sie im vergangenen Jahr «forciert» in diesem Bereich. Zudem startete sie eine entsprechende Marketingkampagne: Die Aufwendungen für diese Aktivitäten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund 60 Millionen Franken. Auch belasten einmalige Aufwendungen in Zusammenhang mit Akquisitionen und Restrukturierungen das Resultat, wie es weiter heisst.

Weitere Verluste erwartet

Zur Rose erwartet, dass das E-Rezept noch im Jahr 2022 eingeführt wird. Die Gruppe sei «technisch und logistisch» vorbereitet und verfüge über eine gute Ausgangslage, um Kunden zu gewinnen. Damit setzt die Frauenfelder Versandapotheke ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Bereits 2021 konnte sie ihren Aussenumsatz um 15,5 Prozent auf über 2 Milliarden steigern. Die Anzahl aktiver Kunden stieg um über 18 Prozent auf 12,4 Millionen.

Da noch nicht sicher ist, wann das E-Rezept in Deutschland anlaufen wird, schliesst die Zur-Rose-Gruppe den eRx-Einfluss im Ausblick für 2022 noch aus. Aufgrund «fortgesetzter Investitionen in Technologie und der Aufrechterhaltung der eRx-Startposition» peile das Management für 2022 ein bereinigtes Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda von minus 75 bis minus 95 Millionen Franken an. Der Break-even auf Stufe Ebitda werde dann im Jahr 2024 erwartet. (abi)