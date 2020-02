Verspätungen der SBB werden neu auf Google Maps angezeigt Google Maps wird um eine Funktion erweitert: Seit heute Donnerstag zeigt die App Verspätungen auf dem Schweizer Schienennetz in Echtzeit an – ist damit aber nicht die erste.

Nutzer der Karten-App Google Maps werden ab sofort auch über Verspätungen im öffentlichen Verkehr informiert – in Echtzeit. Keystone

(gb.) Wer auf der Karten-App Google Maps nach einer Zugverbindung sucht, wird seit Donnerstag auch gleich darüber informiert, ob der gewünschte Zug pünktlich oder mit Verspätung unterwegs ist. Für die neue Funktion nutzt Google Daten, die bereits seit einiger Zeit öffentlich verfügbar sind: Nämlich auf der Plattform öV Schweiz.

Im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr wird diese Plattform von der SBB und allen anderen konzessionierten Transportunternehmen der Schweiz mit Daten gefüttert. Andere Unternehmen und Apps nutzen diese Daten schon länger. So zum Beispiel die App «Time for Coffee», welche ihre Nutzer ebenfalls in Echtzeit über Verspätungen von Zügen, Bussen und Trams informiert.

Dass nun auch Google die Informationen für seine App braucht, bringt laut einem Sprecher der SBB unter anderem den Vorteil, dass auch Touristinnen und Touristen frühzeitig von Verspätungen erfahren. Denn Personen, die sich nur kurz in der Schweiz aufhalten, hätten selten die SBB-App installiert, wohl aber Google Maps, so der Sprecher.