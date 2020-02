Swisscom kriegt für Panne auf sozialen Medien kräftig Prügel Die erneute Swisscom-Panne sorgt auf Twitter für rote Köpfe. Viele User lassen kein gutes Haar am Schweizer Telekom-Giganten. In der Nacht war das Netz wegen Wartungsarbeiten länger nicht verfügbar.

Im Swisscom-Netz ist es in der Nacht auf Mittwoch zu grösseren Ausfällen gekommen. Keystone

(mg) Es ist bereits die zweite grössere Swisscom-Panne innerhalb eines Monats. Besonders ärgerlich: In der Nacht auf Mittwoch waren wegen des Netzausfalls zahlreiche Notrufnummern nicht erreichbar. Via Twitter und Social-Media machten die Notrufdienste auf alternative Nummern aufmerksam. Grund für die Ausfälle waren Wartungsarbeiten am Netz.

Mehrere User auf Twitter kritisieren die Kommunikation der Swisscom. Diese meldete erst mit Verzögerung die Ausfälle.

@Swisscom_de Was ist los mit Eurer Kommunikationsabteilung? Seit über einer Stunde kein Fixnex Internet/TV und kein Handy. Hab mein iPhone & Router zuerst 2 mal gebootet...



Aber KEINERLEI Info auf Eurem Twitter account??? — Yves Holenstein (@sir_yves) February 11, 2020

Andere Twitterer wählten noch etwas drastischere Worte:

Euer Monopol ist stark ins schwanken gekommen. Kommunikation, wäre doch eigentlich Euer fundamentales Business,doch wart ihr erst nach fast 2h bereit ein Tweet abzusetzen? Wir bezahlen Euren Lohn, vergisst das nie. — PaBlu (@PaBlu74578737) February 11, 2020

Aber wie immer in den sozialen Medien ist neben den bösen Kommentaren auch der Spott nicht weit.

@Swisscom_de macht alles digital und #Notfallnummern funktionieren nicht mehr.

Hier #Swisscom meine digitale 100er Note für die nächste Rechnung. Bitte meiner Rechnung abziehen. Vielen Dank pic.twitter.com/OqIY1a94IW — Michael Bergamin (@mimabe_) February 11, 2020

Am Mittwochmorgen hat das Swisscom-Netz grösstenteils wieder funktionierte. Das Unternehmen will sich im Laufe des Tages zu den Vorfällen äussern. Auch einige der Blaulichtdienste haben Infos angekündigt.