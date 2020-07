Der 81-Jährige Erwin Barbian wird vermisst – Thurgauer Polizei bittet um Mithilfe

Trotz mehrere Suchaktionen konnte der Vermisste nicht gefunden werden. Der deutsche Staatsangehörige ist dement und auf Medikamente angewiesen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Erwin Barbian. zvg

(wap) Der Vermisste 81-jährige Erwin Barbian wurde zum letzten Mal am Samstag gesehen: Um 10.50 bei einem Hofladen in Lanzenneunforn im Kanton Thurgau. Er hatte den Wohnort seiner Tochter für einen Spaziergang verlassen. Der Gesuchte sei dement und auf Medikamente angewiesen, die bisherigen Suchaktionen seien ohne Ergebnis verlaufen, meldete die Kantonspolizei am Sonntag.



Erwin Barbian ist Deutscher, 170-175 cm gross und von mittlerer Statur. Er trägt eine Brille, eine graue Stoffhose, ein blau-graues Polo-Shirt, eine rote Kopfbedeckung sowie eine schwarze Umhängetasche. Er hat kurze weisse Haare an den Seiten und eine Glatze. Wer ihn gesehen hat, soll sich bei der Kantonspolizei Thurgau melden (058 345 22 22).