Bis am Freitag um 17.00 kann man sich im Drive-In-Testcenter auf dem BEA-Expo-Gelände in Bern noch auf das Coronavirus testen lassen. Danach wird der Betrieb eingestellt, wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern am Dienstag mitteilte. Zu Spitzenzeiten hatte man pro Tag 300 Personen getestet, zuletzt waren es noch etwa 60.