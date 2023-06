Sonntagspresse Krise beim Roten Kreuz: Jetzt soll's Simonetta Sommaruga richten ++ Massive Vorwürfe gegen Schweizer Tierschutzpräsidentin Die Übersicht: Das schreiben die Sonntagszeitungen heute, am 4. Juni 2023.

Das grösste Schweizer Hilfswerk kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag trat die stark kritisierte Präsidentin Barbara Schmid-Federer aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurück. Wie Recherchen der SonntagsZeitung zeigen, ist der Scherbenhaufen gross. Finanziell schlägt die interne Krise besonders bei Neuspenderinnen ein: Beim letzten Aufruf im März überwiesen lediglich 3 Prozent der Mailempfänger dem Roten Kreuz einen Beitrag. Vor einem Jahr waren es über 5 Prozent. Auch die Durchschnittsspende ist gesunken. Unter dem Zerwürfnis der SRK-Führung leiden zudem viele der 500 Mitarbeitenden der Geschäftsstelle in Bern. Zwei Whistleblowing-Meldungen, die der SonntagsZeitung vorliegen, zeugen von einem toxischen Klima. Angestellte würden von einem Vorstandsmitglied verunglimpft, disqualifiziert und blossgestellt. «Andere Meinungen, auch fachlicher Natur, gelten im SRK nicht mehr», schreibt eine Person. Und auch bei den SRK-Rettungsorganisationen herrscht dicke Luft – eine droht gar mit der Abspaltung.

Das in finanzielle Schieflage geratene Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat die Schweiz um Hilfe gebeten. «Das Aussen- und das Finanzdepartement führen derzeit Gespräche mit dem IKRK, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen in Bezug auf die finanzielle Lage des IKRK zu erörtern», bestätigt das Aussendepartement EDA gegenüber der SonntagsZeitung. Dabei geht es auch um ein Covid-Darlehen in der Höhe von 200 Millionen Franken, das die Schweiz 2020 dem IKRK gewährt hat. Nun steht zur Disposition, ob dieses noch wie geplant zurückgezahlt werden muss. «Das zinslose Darlehen wird in die Überlegungen miteinbezogen», schreibt das EDA. Die Schweiz ist die drittwichtigste Geldgeberin des IKRK. Im letzten Jahr belief sich der Beitrag auf 166 Millionen Franken. Die Hilfsorganisation mit Sitz in Genf hat kürzlich bekannt gegeben, dass wegen finanziellen Schwierigkeiten 400 Millionen Franken eingespart werden müssen und weltweit 1800 von rund 20’000 Mitarbeitenden ihren Job verlieren.

Nach Beginn des Ukraine-Kriegs tauchte die Genfer Firma Fractal Shipping aus dem Nichts auf, kaufte 27 Tanker – und verschiffte in nur einem Jahr russisches Erdöl im Wert von mehreren Milliarden – trotz Sanktionen völlig legal. Heute betreibt die diskrete Reederei eine der grössten Flotten, die auf den Transport von russischem Öl spezialisiert ist. In alten Occasions-Tankern wird der Rohstoff, der in Europa und den USA wegen des Kriegs in der Ukraine nicht verkauft werden darf, zu den neuen Kunden von Moskau transportiert: nach China, Indien und in den Nahen Osten. Schätzungen des Rohstoffanalysten Kpler, die der norwegischen Wirtschaftszeitung «Dagens Næringsliv» und der SonntagsZeitung vorliegen, zeigen erstmals das Ausmass der Geschäfte: Seit April 2022 hat die in der Schweiz domizilierte Fractal Shipping russisches Rohöl und russische Erdölprodukte im Wert von rund 3 Milliarden Franken transportiert. Die Motivation von Fractal Shipping, speziell nach Kriegsausbruch in das russische Ölgeschäft einzusteigen, ist klar: Profit. «Die Gewinne sind dort höher», erklärt ein Mitgründer der Firma. «Als Geschäftsmanager ist es unsere Aufgabe, die Einnahmen von jedem Schiff zu maximieren.»

Die Schonzeit für die neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist abgelaufen: Im Flüchtlingswesen erhöhen nach der SVP nun auch FDP und Mitte den Druck. Der Streit entzündet sich an Wohncontainern, deren Realisierung im Parlament zu scheitern droht. «Baume-Schneider hat den Weg des geringsten Widerstands gewählt und mit ihrem Vorgehen Gemeinden und Kantone übersteuert», sagt Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy gegenüber der SonntagsZeitung. Kritisiert wird auch der Besuch der SP-Bundesrätin am letzten Mittwoch in Rom beim italienischen Innenminister. Das Land weigert sich seit Monaten, Flüchtlinge zurückzunehmen. «Italien hält sich nicht an europäische Verträge», sagt FDP-Ständerat Damian Müller. Aus seiner Sicht hätte Baume-Schneider energisch die Interessen der Schweiz vertreten müssen. «Das hat sie nicht getan.» Mehrere bürgerliche Parlamentarier monieren, dass die Asylministerin noch zu wenig spürbar sei. «Sie ist zwar charmant und umgänglich. Ich habe bisher aber nicht viel von ihr wahrgenommen», sagt Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi. Nach einigen Monaten im Amt müsse nun «mehr von ihr kommen».

Der bekannte Klimaforscher Reto Knutti legt sich mit der SVP an: Die Befürchtungen der Partei, dass die Energiekosten bei einer Annahme des Klimaschutzgesetzes um 6600 Franken steigen werden, bezeichnet Knutti in der SonntagsZeitung als «Schwachsinn». ETH-Professor Knutti sagt, dass die Schweiz in Sachen Klimaschutz trotz ihres tiefen CO2-Austosses alles andere als ein Vorbild sei. Sie stehe schlechter da als etwa die EU oder Deutschland. Knutti vermutet, dass sogar das grosse China schneller CO2-neutral sein wird als die kleine Schweiz. China mache aktuell viel mehr im Kampf gegen den Klimawandel.

Die Krankenkassenprämien explodieren gerade. Eine der vielen Ursachen ist, dass die Kantonsregierungen zu hohe Tarife für Spitalbehandlungen genehmigen. Wie die SonntagsZeitung schreibt, zeigt ein aktueller Tarifüberblick von Preisüberwacher Stefan Meierhans grosse Preisunterschiede bei allen häufigen stationären Spitalbehandlungen. Dabei wäre das Krankenversicherungsgesetz eigentlich präzise. Es schreibt vor, dass sich die Preise nach jenen der günstigsten Spitäler richten müssen. Es besteht kein Anspruch auf die Kostendeckung eines einzelnen Spitals. Doch dieses Gesetz wird von vielen Kantonsregierungen, die für die Tarifgenehmigung zuständig sind, missachtet. Meierhans sowie die beiden Krankenkassenverbände Santésuisse und Curafutura fordern vom Bundesrat, er solle endlich einen national einheitlichen Tarifmassstab festlegen. Denn bis heute gibt es keine genaue Bestimmung, wie die Spitäler und die Krankenkassen die Tarife zu bemessen haben. Das führt zu Rechtsunsicherheit und wiederholten Streitigkeiten, die bis an die höchsten Gerichte weitergezogen werden. Die Einführung eines schweizweiten Effizienzmassstabs scheiterte vor drei Jahren an der Opposition der Gesundheitsdirektorenkonferenz und aller 26 Kantone. Doch aus dem Bundesamt für Gesundheit kommen Signale, dass der Bundesrat nun doch eine rechtsverbindliche Tarifberechnung einführen will. Ein Sprecher sagt: «Der Bund ist daran, diese mit einer Verordnung zu schaffen.» Laut Preisüberwacher Meierhans würde das helfen, eine halbe Milliarde jährlich einzusparen. Auf eine ähnlich hohe Zahl kommt Curafutura. Gemäss ihrer Berechnung könnten Steuerzahler und Versicherte um bis zu 625 Millionen Franken pro Jahr entlastet werden.

Die rund drei Millionen Privatkunden der Swisscom müssen bis Ende 2024 wegen der Inflation keine höheren Tarife in Kauf nehmen. Das kündigt Konzernchef Christoph Aeschlimann im Interview mit der SonntagsZeitung an. «Wir glauben, die steigenden Kosten durch strikte Einsparungen ausgleichen zu können», sagt Aeschlimann mit Blick auf Mehrausgaben für Energie und Löhne. Nur punktuell gebe es Preiserhöhungen, etwa bei Zusatzdiensten oder Fernsehpaketen für Sport. Aeschlimanns Ankündigung kommt unerwartet, da Sunrise die Preise ab Juli um bis zu vier Prozent anhebt. Die Massnahme der Swisscom-Konkurrentin wurde als Vorbote zu einer allgemeinen Preisrunde in der Schweizer Telecombranche interpretiert. Aeschlimann schätzt, dass die Inflation dem staatsnahen Betrieb im laufenden Jahr Mehrkosten von rund 50 Millionen Franken verursacht.

Interne Dokumente, die dem SonntagsBlick vorliegen, zeigen gravierende Missstände beim Schweizer Tierschutz (STS). Demnach soll der Verband mit mehr als 70 Sektionen geprägt sein von einem autoritären Führungsstil, einer Kultur der Intransparenz – und Streitereien auf Führungsebene. Im SonntagsBlick erheben diverse Führungspersonen schwere Vorwürfe gegen die Präsidentin Nicole Ruch. SP-Nationalrätin Martina Munz, die seit 2019 im Zentralvorstand des STS sitzt, sagt: «Die Präsidentin verhält sich wie eine Alleinherrscherin. Ruch und ihre Leute führen den Verband autoritär und intransparent.» Unter Ruch kam es laut SonntagsBlick zu diversen Abgängen von namhaften Führungspersonen. Unter ihnen ist etwa TV-Moderator Kurt Aeschbacher, der den Zentralvorstand nach einem Zerwürfnis mit der Präsidentin verlassen hat. Besonders brisant: Munz und andere Vorstandsmitglieder, die sich im SonntagsBlick aus der Deckung wagen, haben offenbar Hinweise auf finanzielle Unregelmässigkeiten. Der STS weist die Vorwürfe jedoch vehement zurück.

Der Hauseigentümerverband kommt nicht zur Ruhe: Im SonntagsBlick-Interview lässt Ansgar Gmür, der die Organisation von 2000 bis 2018 leitete, kein gutes Haar am HEV. «Ein so grosser Verband darf nicht den Anschein erwecken, einer Partei nahezustehen», sagt Gmür; «dass er jetzt als SVP-­Ableger wahrgenommen wird, ist fatal.» Dann macht der langjährige Direktor im Interview erstmals öffentlich, dass er dem Verband den Rücken gekehrt hat: «Ich bin ausgetreten, und zwar aus persönlichen Gründen», so Gmür. Wie der SonntagsBlick weiter berichtet, war der Anlass ein Konflikt zwischen Gmür und dem HEV-Präsidenten, dem ehemaligen SVP-Nationalrat Hans Egloff. Rund um Gmürs Rücktritt als Direktor Ende 2018 liess Egloff eine externe Untersuchung gegen Gmür beauftragen. Egloff verdächtigte den scheidenden Direktor des Missbrauchs von Verbandsgeldern und der Spesenritterei. Doch ergab die Revision dem Vernehmen nach ein anderes Resultat, das Gmür entlastete. Nach dem Vorfall zog Gmür die Reissleine und trat aus. Gmür: «Ich bin draussen, mich geht das nichts mehr an.» Egloff teilt gegenüber SonntagsBlick mit, es habe sich bei besagtem Vorfall um eine vom Vorstandsausschuss bestimmte «vertiefte Prüfung» im Rahmen der jährlichen Revision gehandelt.

Die scheidende Präventionsbeauftragte des Bistums Chur, Karin Iten, kritisiert das Frauenbild und die Sexualmoral der katholischen Kirche. «Die katholische Kirche sieht Frauen noch immer als Menschen zweiter Klasse», sagte Iten im SonntagsBlick-Interview. In der katholischen Kirche können nur Männer Diakone und Priester werden und so an Machtpositionen gelangen. Zugleich kritisierte Iten die Sexualmoral der katholischen Kirche. «Ideal und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Ich habe in den letzten drei Jahren viel an Scheinheiligkeit und Verlogenheit erlebt. Ich denke, nicht einmal die Bischöfe tragen die katholische Sexualmoral mit – denn dafür läuft zu viel schief. Aber sie sind nicht bereit, Irrtümer und Sackgassen der Sexualmoral und ihrer Kirche einzugestehen.» Laut Iten nehmen die Schweizer Bischöfe «in Kauf, dass die Kirche unglaubwürdig ist. Die Bischöfe könnten in der Schweiz viel mutiger sein.» Nicht alle Bistümer in der Schweiz haben eigene Präventionsbeauftragte: «Offiziell ist Prävention allen wichtig. Doch mit ein paar Schulungen ist es nicht getan. Echte Präventionsarbeit ist sehr unbequem. Und darauf haben nicht alle Schweizer Bischöfe Lust.» Karin Iten war seit 2020 Präventionsbeauftragte des Bistums Chur und zeitweise auch auf Ebene der Schweizer Bischofskonferenz in der Präventionsarbeit tätig. Sie hat auf Ende August gekündigt.

Die Gruppe Swiss Medical Network will im nächsten Jahr den Beweis antreten, dass ein effizientes, qualitativ hochstehendes und günstigeres Gesundheitssystem möglich ist. Dafür schliessen sich die Leistungserbringer in der Region Jurabogen zu einem Netzwerk zusammen, dem Réseau de l’Arc. Medizinische Grundversorgung, Spitalleistungen oder Altenpflege sollen ab dem 1. Januar 2024 aus einer Hand erbracht werden, koordiniert von einer Organisation. «Das ändert alles», sagt Alexandre Omont (44), der Direktor des Réseau de l’Arc im SonntagsBlick. Ein wichtiger Pfeiler im neuen System bildet die Prävention. «Wer gesund ist, kostet nichts», so Omont. Mit an Bord beim Réseau de l’Arc sind auch der Kanton Bern und die Krankenkasse Visana. Deren neue Versicherung trägt den Titel «Viva» und wird derzeit vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) unter die Lupe genommen. Das Produkt wird funktionieren wie eine Grundversicherung in einem alternativen Modell. Preismässig soll das Versicherungsmodell mit den günstigsten fünf Angeboten mithalten können. Inspiration für das Réseau de l’Arc holte sich Antoine Hubert (56), der Verwaltungsratsdelegierte von Swiss Medical Network, ausgerechnet in einem Land, das nicht gerade berühmt ist für ein funktionierendes Gesundheitssystem: den USA. Kaiser Permanente zeigt dort seit Jahrzehnten, dass sich integrierte Versorgung für Patientinnen und Leistungs­erbringer lohnt. Dass integrierte Versorgung Lösungen bieten kann im Kampf gegen steigende Gesundheitskosten, hat auch der Bund erkannt. In seinem Kostendämpfungs­paket 2, das die parlamentarischen Gesundheitskommissionen derzeit beraten, ist ein Netzwerk zur koordinierten Ver­sorgung als neuer Leistungserbringer ­explizit vorgesehen. Diesen Plänen widersetzt sich eine breite Allianz von Gesundheitsfach­personen. In einem Leitartikel in der «Schweizerischen Ärztezeitung» schrieb FMH-Präsidentin Yvonne Gilli (66): «Dieses Konstrukt wird nicht funktionieren. Dieses Pferd ist tot und fürs Reiten untauglich.» Es bleibe unklar, weshalb Versicherte, die alternative Versicherungsmodelle meiden, ausgerechnet diesen neuen Leistungserbringer aufsuchen sollten, der nicht einmal Prämienrabatte bringe.

Am Mittwoch fällt der Ständerat nach kurzer Debatte einen brisanten Entscheid: Er möchte nicht, dass der Bund auf Armeeplätzen Containerdörfer für Geflüchtete bauen kann. Das sorgt für Ärger in den Kantonen und Gemeinden. «Ich war sehr überrascht über das Nein des Ständerats», sagt Jörg Kündig, FDP-Politiker und Vizepräsident des Gemeindeverbandes, im SonntagsBlick. «Die Ständeräte sollten eigentlich die Interessen der Kantone vertreten – in diesem Fall haben sie das Gegenteil getan. Die Kantone wären froh, wenn der Bund bei hohen Fallzahlen mehr Platz für Asylbewerber schafft.» Ähnlich tönt es aus den Kantonen. Müssten die Kantone viele Flüchtlinge vorzeitig vom Bund übernehmen, «würde dies das Fass zum Überlaufen bringen», sagt Karin Kayser-Frutschi, Co-Präsidentin der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD). «Ich wünsche mir, dass die Ständeräte mit uns Rücksprache nehmen, bevor sie das Geschäft am Dienstag nochmals behandeln», so die Mitte-Regierungsrätin aus Nidwalden.

Simonetta Sommaruga soll das führungslose Schweizerische Rote Kreuz (SRK) aus der Krise lenken. Wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, versuchen einflussreiche Kreise aus dem Umfeld des Hilfswerks die alt-Bundesrätin als neue Präsidentin zu gewinnen. Mehrere Quellen bestätigen gegenüber dieser Zeitung, das erste informelle Sondierungsgespräche mit der Sozialdemokratin stattgefunden haben. Dabei soll die ehemalige Spitzenpolitikerin ein Engagement für das SRK nicht ausgeschlossen und Interesse gezeigt haben. Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy zeigt sich überrascht und erfreut, dass Sommarugas Name ins Spiel kommt: «Eine ehemalige Bundesrätin als Präsidentin wäre ein sehr positives Zeichen», so Bregy. Er präsidiert eine SRK-Organisation und sein Wort hat Gewicht. Sommaruga hat auf die Anfragen der «NZZ am Sonntag» nicht reagiert. Diesen Freitag hat Barbara Schmid-Federer ihren Rücktritt als Präsidentin des grössten Schweizer Hilfswerks bekannt gegeben. Mit dem sofortigen Rücktritt verschärft sich die Führungskrise des SRK. Auch der Posten des Direktors ist vakant. Selbst der Rotkreuzrat ist unterbesetzt. Wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, bewirbt sich der ehemalige BAG- Direktor Thomas Zeltner für einen freien Sitz im Rat.

Der Stau am Gotthard wird immer länger. Nun suchen drei Politiker den Befreiungsschlag dank Road Pricing, wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen: Gemeinsam reichen GLP-Nationalrätin Corina Gredig, Mitte-Nationalrat Simon Stadler und FDP-Nationalrat Matthias Jauslin am Montag eine Motion für eine Tunnelgebühr für den Nord-Süd-Transit ein. «Mautsysteme an den alpenquerenden Übergangen sind in den Nachbarländern längst Realität», schreiben sie zur Begründung in ihrem Vorstoss. Die Idee der Motionäre: Die Nutzung der Tunnels am Gotthard und am San Bernardino soll umso mehr kosten, je grösser die Nachfrage ist. Die drei versprechen sich davon eine Glättung der Stauspitzen an Ostern und Pfingsten. «Wir sind überzeugt, dass ein variabler Preis zu einer besseren Auslastung führt», sagt Gredig. So sei in London das Stauaufkommen um 30 Prozent zurückgegangen, nachdem 2003 eine flexible Maut eingeführt worden sei.

Dass Gredig, Stadler und Jauslin zusammenspannen, ist kein Zufall. Alle drei Politiker haben sich schon früher für eine Maut ausgesprochen. Neu ist, dass sie sich zu einer breiten bürgerlichen Allianz zusammengeschlossen haben. Das erhöht die Chancen auf Mehrheitsfähigkeit im Parlament, zumal die Linke sowieso zustimmen dürfte.

Seit Monaten suchen Vertreter aus SP, GLP, Mitte und FDP nach einem Weg, wie der Bund Drittstaaten die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine doch noch erlauben könnte. Sicherheitspolitiker des Nationalrats haben im Februar einen Kompromiss präsentiert, dem vor kurzem auch die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats zugestimmt hat. Die Ständeräte erklärten vor zwei Wochen, dass sie ihre Ergänzungen auf schriftlichem Weg einbringen würden. Das Schreiben, verfasst von Kommissionspräsident Werner Salzmann, liegt der «NZZ am Sonntag» vor. Eine Mehrheit der Kommission sei zum Schluss gekommen, «dass es im Interesse der Schweiz liegt», die Wiederausfuhr von Waffen voranzutreiben, hält Präsident Werner Salzmann im besagten Schreiben fest. Dass aber der Bundesrat noch immer jedes Gesuch eines anderen Staates einzeln prüfen soll, damit sind die Ständeräte nicht einverstanden. «Die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass dies das aktuelle Problem nicht löst», schreiben sie. «Die Wiederausfuhr von Waffen, namentlich in Kriegs- und oder Konfliktgebiete, wäre nämlich nur dann mit dem Neutralitätsrecht vereinbar, wenn die Schweiz nicht aktiv von Fall zu Fall entscheiden muss.» Stattdessen solle das Wiederausfuhrverbot nach fünf Jahren einfach auslaufen. Damit plädiert die Kommission für einen Automatismus, bei dem die Schweizer Behörden keine heiklen Entscheide mehr fällen müssten. Der Vorschlag hat auch im Nationalrat gute Chancen. Man nehme die Stellungnahme aus dem Stöckli sehr ernst, sagt SP-Sicherheitspolitikerin Franziska Roth. «Aus meiner Sicht ist sie mit unserer Position gut zu vereinbaren.» Der Vorschlag könnte Druck vom Bundesrat nehmen und eine rein technische Abwicklung der Gesuche ermöglichen. «Das Verfahren wäre letztlich weniger politisch. Das muss in der aktuellen Lage nichts Schlechtes sein», so Roth.