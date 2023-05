Sonntagspresse Knatsch beim Hauseigentümerverband, Brand in Goldmine und Maskendeals Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser verlässt den Hauseigentümerverband (HEV), in einer von der Schweiz zertifizierten und unterstützen Vorzeigemine in Peru sterben 27 Menschen und ein Untersuchungsbericht zeigt, wie die Maskenmillionäre in Deutschland vorgingen - die News der Sonntagspresse.

FDP-Ständerat Ruedi Noser verlässt den Hauseigentümerverband (HEV) im Streit, dies berichtet der «Sonntagsblick». Der Grund: Der HEV kämpft bei der Abstimmung zum Klimaschutzgesetz auf der Seite der SVP für ein Nein zum Gegenvorschlag der Gletscherinitiative. Die SVP hat gegen das Klimaschutzgesetz das Referendum ergriffen und ist die einzige Partei, welche das Klimaschutzgesetz ablehnt.

Noser stört besonders, dass das Nein des HEV suggeriere, dass alle Hausbesitzer gegen die Vorlage sind, was nicht der Wahrheit entspreche. «Die Hauseigentümer sind in dieser Frage gespalten, wenn nicht mehrheitlich dafür», sagt Noser gegenüber dem «Sonntagsblick». Noser sieht den Grund für das Nein des HEV beim Präsidenten Hans Egloff, der von 2011 bis 2019 für die Zürcher SVP im Nationalrat sass.

Diese Kritik von Noser kontert HEV-Präsident Hans Egloff. Der Entscheid sei im Verband demokratisch beschlossen worden und dies auch nicht besonders knapp. Den Kantonalen Sektionen stehe es natürlich frei, eine abweichende Haltung zum gesamtschweizerischen Verband zu fällen. Dies ist auch in einigen Sektionen passiert, so sprachen sich etwa der Westschweizer Hauseigentümerverband sowie die kantonalen Verbände von Luzern, Zug und Basel-Stadt für das Klimaschutzgesetz aus.

Grubenunglück in Goldmine in Peru – Bund hat diese unterstützt

Am 6. Mai sterben 27 Menschen in der Goldmine von Yanaquihua. Es ist der schlimmste Minenunfall der letzten zwanzig Jahre in Peru. Grund dafür ist wahrscheinlich ein Kurzschluss, der zu einem Brand in den Stollen führte. Dass es zu diesem Unglück gekommen ist, erstaunt, denn die Mine im Südwesten Perus galt als vorbildlich. Zumindest in der Schweiz, denn die Mine war Teil der Swiss-Better-Gold-Initiative, welche vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco ins Leben gerufen wurde, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

Die Schweiz ist im globalen Goldgeschäft eine wichtige Drehscheibe, denn rund zwei Drittel des weltweit geschürften Goldes wird in der Schweiz raffiniert und weiterverkauft. Gold stammt häufig aus Krisenregionen, und zum Teil wird Kinderarbeit eingesetzt, um das Edelmetall zu gewinnen. Der Bund führte deshalb 2013 die Swiss-Better-Gold-Initiative ein. Ziel des Engagements: den Kleinbergbau fördern und Gold so abbauen, dass der «Schutz von Mensch und Umwelt im Zentrum steht». Der Bund lässt sich diese Engagement bis 2025 jährlich 1,5 Millionen Franken kosten.

In der Unglücksmine in Yanaquihua sind diese Ziele nicht erreicht worden, Angehörige und lokale Journalisten kritisieren die Sicherheitsvorkehrungen der Mine als mangelhaft und beklagen seit längerem wiederkehrende Arbeitsunfälle. Jetzt steht der Bund in der Kritik, weil er bei seiner Gold-Initiative praktisch blind auf ein britisches Gütesiegel vertraut und keine eigenen Kontrollen durchführt. Das Seco zeigt sich gegenüber der «NZZ am Sonntag» bestürzt ab dem Unglück in Peru und beteuert, man wolle das Thema vertieft angehen.

Schweizer Maskenmillionäre beschäftigt Bayrisches Parlament

Die Empörung in der Schweiz über zwei Zürcher Jungunternehmer zu Beginn der Coronapandemie war gross. Die beiden Inhaber der Firma Emix Trading hatten viel Geld verdient – mit Masken. Im Kanton Zürich ist im Moment ein Verfahren gegen die Emix Trading wegen Verdachts auf Wuchertreiben hängig.

Die Emix Trading verkaufte auch Masken nach Deutschland, zum Beispiel nach Bayern. Dort beschäftigt sich eine Kommission des Landtags mit den Beschaffungen der Masken, und die «Sonntagszeitung» hat den Untersuchungsbericht ausgewertet. Der Verkauf nach Deutschland fädelte die Emix über Andrea Tandler ein. Tandler ist die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretär Gerold Tandler. Die CSU regiert den Freistaat Bayern seit Jahrzehnten.

Tandler nutzt ihre Kontakte, zum Beispiel zum damaligen deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn. Laut Ermittlern verkaufte die Emix Masken für 700 Millionen Euro in Deutschland und erzielte damit einen Gewinn von 350 Millionen. Enix bestreitet diese Marge. Neben der hohen Marge wird in Bayern die Qualität bemängelt. Vom Landtag in Auftrag gegebene Qualitätskontrollen kamen zu einem vernichtenden Urteil. Die beiden Emix-Gründer haben nicht vor dem Ausschuss ausgesagt, da sie als Schweizer Bürger nicht dazu verpflichtet sind.