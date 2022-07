Umweltpolitik Weltweit verfügbare natürliche Ressourcen für dieses Jahr verbraucht Ab Donnerstag lebt die Menschheit auf Pump. Dann hat sie die verfügbaren Ressourcen der Erde für dieses Jahr verbraucht. In der Schweiz war das bereits Mitte Mai der Fall.

Abholzung ist ein grosses Problem: Wald verschwindet und auf den Feldern werden Sojabohnen angebaut als Futter für Nutztiere. Keystone

Wälder, Wasser, Ackerland: Die Menschheit verbraucht jedes Jahr mehr natürliche Ressourcen, als die Erde erneuern kann. Ab dem sogenannten Erdüberlastungstag an diesem Donnerstag beanspruchen die Menschen mehr davon als ihnen für dieses Jahr eigentlich zur Verfügung stehen. Das ergaben Berechnungen des Global Footprint Networks mit Sitz in den USA und der Schweiz. Der Tag liegt damit früher als noch im vergangenen Jahr.

«Wir haben schon nach sieben Monaten all das verbraucht, was die Natur uns Menschen weltweit zur Verfügung stellt. Das verbleibende Jahr leben wir auf Pump und zerstören damit unsere Lebensgrundlagen», kritisiert Friedrich Wulf, Experte für Internationale Biodiversitätspolitik bei Pro Natura, gemäss Mitteilung.

Die Organisation sieht vor allem Unternehmen und Politik in der Verantwortung. Es brauche politische Regulierungen, um der fortschreitenden Übernutzung der natürlichen Ressourcen entgegenzuwirken sowie Rahmenbedingungen und Anreize, um auch den einzelnen Menschen eine ressourcenschonendere Lebensweise zu ermöglichen. Grosse Hebel gebe es etwa bei der Energie, Mobilität, der Nahrungsmittelproduktion und den Ansprüchen an Wohnraum. In die Verantwortung nehmen möchte Pro Natura auch den Schweizer Finanzplatz.

Schweiz hatte Ressourcen schon im Mai aufgebraucht

Der diesjährige Erdüberlastungstag liegt früher als noch im vergangenen Jahr. 1970 überstieg der Verbrauch nach Angaben von Germanwatch zum ersten Mal die vorhandenen Ressourcen, bis 2000 wanderte der Erdüberlastungstag bereits vom Dezember in den September. Seit 2018 fällt der Erdüberlastungstag auf Ende Juli – mit Ausnahme von 2020, als die Pandemie kurzzeitig für weniger Ressourcenverbrauch sorgte.

Einzeln betrachtet hatte die Schweiz schon am 13. Mai den ihr zustehenden Vorrat an natürlichen Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht. Wenn sich alle so verhielten wie wir, bräuchte es drei Erden, um deren Hunger zu stillen. (dpa/rwa)