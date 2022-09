Trockenheit Jede zehnte frühzeitig verfärbte Buche stirbt: Wie stark die Hitzesommer dem Wald zusetzen Das Buchenlaub hat sich wie schon 2018 auch in diesem Sommer sehr früh verfärbt. Nun zeigen Zahlen des Bundes: Bis zu 10 Prozent der Bäume, die sich zu früh verfärben, sterben in den folgenden Jahren ab.

Auf trockenheitsanfälligen Standorten wird es die Buche künftig schwer haben in der Schweiz. (Symbolbild) Keystone

Es begann schon Ende Juli: Das Laub verschiedener Bäume verfärbte sich wegen des heissen Sommers viel früher als üblich. Im Mendrisiotto waren im August gar ganze Waldstriche braun. Ein ähnlich trauriges Bild bot sich schon im Hitzesommer 2018. In der Folge hat die eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ein Forschungsprogramm lanciert, um die Folgen solch trockener Sommer auf den Wald zu analysieren.

Jede zehnte Buche, die sich 2018 zu früh verfärbt hat, ist tot

Am Montag hat die WSL die ersten Resultate publiziert. Diese legen nahe, dass der Wald gelitten hat. Unter anderem wurden 1000 Buchen untersucht, die sich 2018 frühzeitig verfärbt hatten. Von diesen Bäumen ist in der Zwischenzeit bis zu 10 Prozent abgestorben. Das ist laut der Forschungsanstalt ein «Vielfaches der natürlichen Sterblichkeit». Und der Sommer 2022 dürfte Buchen an trockenen Standorten weiter zugesetzt haben, so die WSL.

Die Sterberaten der Bäume unterscheiden sich je nach Standort. Von den Buchen mit vorzeitigem Laubfall starben in der Region Schaffhausen zehn Prozent innerhalb von drei Jahren vollständig ab. In der Region Baselland waren es sieben Prozent und in der Region Knonaueramt/Bremgarten immerhin bloss vier Prozent. Ein Fünftel der 1000 überwachten Buchen wurde aus Sicherheitsgründen vorzeitig gefällt.

Buche dürfte künftig von trockenen Standorten verschwinden

Die Forstleute schliessen aus den Zahlen: Bäume auf eher feuchten Böden wie im Knonauer Amt erholten sich meistens gut. Dagegen waren Bäume an niederschlagsarmen Standorten und auf Böden, die wenig Wasser speichern können, besonders stark betroffen. Mit jedem Jahr stieg der Anteil toter Äste. Projektkoordinatorin Esther Frei vom WSL erklärt:

«Das Abwerfen des Laubes ist dort nicht als Schutzmechanismus des Baumes zu deuten, um die Trockenzeit besser zu überstehen, sondern als ein Schwächezeichen.»

In Zukunft dürfte es die Buche an trockenheitsanfälligen Standorten schwer haben, so die pessimistische Prognose von Frei. Forstleute würden dort früher oder später auf die Buche verzichten müssen.