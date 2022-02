Studie Windparks dort bauen, wo die Menschen Windenergie befürworten Windkraft hat in der Schweiz einen schweren Stand. Dabei spielt auch die Identifikation mit der Landschaft eine Rolle. Dies müsse bei der Planung berücksichtigt werden, empfiehlt eine Studie des WSL.

Befürwortet werden die erneuerbaren Energien vor allem in den Städten – gebaut werden die Anlagen aber oft in der ländlischen Schweiz. (Symbolbild) Keystone

Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ist mit einer Umfrage unter 500 Personen der Frage auf den Grund gegangen, weshalb die lokale Bevölkerung den Bau von Windkraftanlagen in ihrer Region meist ablehnt. Dabei kommt die WSL zum Schluss, dass es mehr Mitsprache und einen früheren Einbezug in die Planung brauche. Denn konkrete Pläne für Windkraftanlagen gibt es oft in Gebieten, in denen die Bewohner keine Windräder wollen. Dabei geht es auch um die Stadt-Land-Frage.

Die Befragung habe gezeigt, dass die Gegner nicht nur die Windturbinen ablehnten, sondern generell die Veränderung ihrer heimischen Landschaft. «Sie empfanden ihre Region als ländlich und standen einer städtischen Entwicklung insgesamt kritisch gegenüber», wird Matthias Buchecker von der Gruppe Sozialwissenschaftliche Landschaftsforschung der WSL in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Grosse Windkraftanlagen repräsentierten für diese Personen eine städtische Entwicklung.

Akzeptanz bei der Bevölkerung soll in Planung einfliessen

Der Einbezug der Bevölkerung müsse daher in einem viel früheren Stadium der Planung von Windkraftanlagen erfolgen, empfehlen die Autoren der Studie. Konkret soll die Bevölkerung schon bei der Suche nach einem geeigneten Standort berücksichtigt werden, indem Windparks dort geplant werden, wo die Menschen Windkraftanlagen mehrheitlich befürworten.

Dabei gehe es um die Grundsatzfrage, in welche Richtung sich eine Region sozial, ökonomisch und ökologisch entwickeln solle. Im Rahmen eines übergreifenden Konsens könnten dann auch Anlagen der erneuerbaren Energie ihren Raum finden. «Dann liessen sich möglicherweise Gebiete identifizieren, in denen das Image der Landschaft und jenes der Windkraftanlagen übereinstimmen», heisst es in der Mitteilung. «Deren Bau würde dann von der Mehrheit der Menschen, die in der Region leben, nicht abgelehnt oder womöglich gar begrüsst.»