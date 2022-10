Naturphänomen Morgen wird es dunkler: So können Sie die partielle Sonnenfinsternis beobachten Am Dienstag um die Mittagszeit schiebt sich der Mond teilweise vor die Sonne. Wer die Sonnenfinsternis beobachten will, findet «sehr gute Bedingungen» vor, sollte sich aber mit einer Schutzbrille ausrüsten.

Eine partielle Sonnenfinsternis – wie im März 2015 – wird auch morgen Dienstag in der Schweiz zu beobachten sein. Keystone

Es ist ein Naturschauspiel, das sich morgen Dienstag auch in der Schweiz beobachten lässt. Eine partielle Sonnenfinsternis lässt den Mittagshimmel dunkler werden. Ab 11.15 Uhr schiebt sich der Mond langsam von oben vor die Sonne. Rund eine Stunde später, um 12.10 Uhr, ist die maximale Verdunkelung erreicht. Sie bewegt sich in der Schweiz zwischen 15 Prozent im Tessin und knapp 19 Prozent im Nordosten der Schweiz.

Rund zwei Stunden soll das Spektakel in der Schweiz dauern. Um 13.10 ist die partielle Sonnenfinsternis beendet. Wie das Institut IMCCE des Observatoriums in Paris mitteilte, wird die Sonne nirgends auf der Erde vollständig verdunkelt.

Freie Sicht auf die Sonnenfinsternis – mit der richtigen Ausrüstung

In der Schweiz treffen Schaulustige und Astronomie-Fans dabei «sehr gute Beobachtungsbedingungen» an, wie der Wetterdienst Meteonews am Montag meldet. Am Morgen gibt es noch etwas Nebel und hochnebelartige Restwolken, doch diese verziehen sich pünktlich auf den Mittag.

Meteonews mahnt bei der Beobachtung zu einer gewissen Umsicht. Auf keinen Fall solle man mit ungeschützten Augen direkt in die Sonne schauen. Auch normale Sonnenbrillen seien gänzlich ungeeignet. Beobachten lässt sich die Sonnenfinsternis etwa mit einer Schutzbrille, wie sie von der Beobachtung der letzten totalen Sonnenfinsternis im März 2015 noch in manchen Haushalten vorhanden sein dürfte.

Bei Beobachtung der Sonnenfinsternis sollte man eine spezielle Schutzbrille verwenden, um die Augen nicht zu schädigen. (Archivbild) Keystone

Gut geeignet sei auch die indirekte Beobachtung mittels Projektion auf eine weisse Fläche. Dabei lässt man das Sonnenlicht durch ein kleines Loch (etwa mittels einer Stricknadel in einen Karton gebohrt) fallen. Wer sich keinerlei Sorgen machen will, solle sich an eine Sternwarte in der Umgebung oder einen seriösen Hobby-Astronomen wenden.

Die nächsten hierzulande sichtbaren Sonnenfinsternisse erwarten uns am 29. März 2025 sowie am 12. August 2026. Letztere ist laut Meteonews im Südwesten Europas als totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Auch in der Schweiz sei ein sehr hoher Bedeckungsgrad von über 90 Prozent zu erwarten. (aka)