Klimawandel Mehr vom Gleichen reicht nicht: Für Netto-Null-Ziel braucht es Fortschritte Die Schweiz kann das Klimaziel von Netto-Null Emissionen bis 2050 erreichen. Zu diesem Schluss kommen Schweizer Forschende. Allerdings braucht es Fortschritte in verschiedenen Bereichen. Trotzdem bleibt eine vollständige Unabhängigkeit von ausländischem Strom unrealistisch.

Damit die Energiewende gelingt, muss in der Schweiz unter anderem der Solarstrom «stark erhöht» werden. Symbolbild: Keystone

Es ist eine Herkulesaufgabe, die der Schweiz bevorsteht: Bis im Jahr 2050 soll sie Netto-Null Treibhausgasemissionen ausstossen. Gleichzeitig wird die Stromnachfrage in den nächsten Jahren deutlich steigen. Dies etwa weil Bevölkerung und Wirtschaft weiterwachsen, die Digitalisierung fortschreitet und ein Grossteil des Verkehrs im Rahmen der Energiestrategie des Bundesrates elektrifiziert werden muss.

Nun kommen Forscherinnen und Forscher in einem am Donnerstag publizierten Bericht der Akademien der Wissenschaften Schweiz zum Schluss: Die Schweiz kann das Ziel bis 2050 erreichen. Doch es reiche nicht, die bisherige Klimapolitik im Sinne von «mehr vom Gleichen» zu erweitern. Stattdessen brauche es einen «ganzheitlichen Ansatz» über alle Energiesektoren hinweg, heisst es im Bericht. Dabei heben die Forschenden verschiedene Bereiche hervor, in denen in den kommenden Jahren «dringend Fortschritte» erzielt werden müssen.

Weniger heizen und Abfall produzieren

So müssen etwa die Endverbraucher die Nachfrage nach Energiedienstleistungen verringern. Die Bevölkerung könnte beispielsweise weniger Abfall produzieren oder die Raumtemperatur senken, indem sie weniger heizt.

Darüber hinaus müsse die Stromproduktion aus Fotovoltaik «stark erhöht» werden. Denn diese bilde zusammen mit der einheimischen Wasserkraft das «Rückgrat» der künftigen Stromversorgung. Konkret müsse die Solarstromproduktion um «mindestens ein Gigawatt pro Jahr» steigen. Dazu kämen Windenergie und allenfalls Tiefengeothermie in «kleineren Mengen».

Kernkraft: neue Technologien vor 2050 «unwahrscheinlich»

Ebenso wichtig sei es, verschiedene Energiequellen und Energienetze zu koppeln. Die Forschenden sprechen dabei von der sogenannten Sektorkopplung. «Strom, Wärme und Treibstoff müssen zusammen gedacht werden», heisst es. So liessen sich beispielsweise mit überschüssigem Solarstrom im Sommer Tieftemperatur-Wärmepumpen oder Kühlanlagen betreiben, um so das Stromnetz zu entlasten.

Die Kernkraft wollen die Forschenden hingegen in ihrem Bericht nicht komplett abschreiben, auch wenn gemäss der bundesrätlichen Strategie – welche das Stimmvolk 2017 gutgeheissen hat – der schrittweise Ausstieg aus allen Kernkraftwerken geplant ist. Sie empfehlen, die Entwicklung neuer Technologien in diesem Bereich weiter zu beobachten. Allerdings heben sie hervor, dass nennenswerte Beiträge an die Stromversorgung vor 2050 «unwahrscheinlich» seien. Grund dafür seien etwa fehlende Investitionen, steigende Kosten oder Fragen zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Kernkraft.

Weiter betonen die Forscherinnen und Forscher im Bericht, dass die Effizienz von Geräten, Maschinen, Industrieprozessen und Autos erhöht werden muss. Zudem müssten vermehrt Technologien zum Einsatz kommen, die CO 2 aus der Atmosphäre entfernen und langfristig speichern, damit das Netto-Null-Ziel bis 2050 erreicht wird.

Netto-Null ohne Stromimporte kaum möglich

In der Schweiz hat nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine Diskussionen um die Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von ausländischen Energieimporten ausgelöst. Der Bericht geht ebenfalls auf die Thematik ein und kommt diesbezüglich zum Schluss, dass eine «Netto-Null-Energieversorgung auch ohne Stromimporte möglich ist». Allerdings wäre dies laut den Forschenden mit einem «unrealistisch hohen Strombedarf» und «sehr hohen Kosten und Umweltfolgen» verbunden.

Statt eine vollständige Energieautarkie sollte die Schweiz vielmehr eine stärkere Einbindung in den internationalen Energiemarkt anstreben. Dies wäre laut Bericht «kosteneffizient». Die Forschenden sprechen sich deshalb dafür aus, dass die Schweiz ein Stromabkommen mit der EU vereinbart. Zudem soll sie bereits heute mit ausländischen Staaten «Abkommen zur Lieferung von Wasserstoff und Brenn- und Treibstoffen» angehen.