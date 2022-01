Häusliche Gewalt Schweizer Studie registriert mehr häusliche Gewalt bei Jungen Gemäss einer Studie kam es in der Pandemie zu keinem Anstieg der häuslichen Gewalt – mit zwei Ausnahmen: Bei Jüngeren und Personen mit Migrationshintergrund gab es deutlich mehr Gewalt.

Männer waren 2021 häufiger von häuslicher Gewalt betroffen als Frauen, so eine Studie. (Symbolbild) Keystone

Insgesamt führte die Pandemie in der Schweiz nicht zu mehr Gewalt in Partnerschaften. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag im Journal «Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie» veröffentlichte Studie von Forschern der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Wie schon in einer ersten Umfrage von 2018 berichteten rund drei Prozenten der Befragten von Gewalt in der Partnerschaft. Der Anteil der Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, stieg dabei von 2,6 auf 3,3 Prozent, während jener der Frauen von 3,3 auf 3 Prozent sank.

Einen signifikanten Anstieg beobachtete die Studie nur in der Altersgruppe unter 36 Jahren. Hier stieg der Anteil der Betroffenen von 2018 bis 2021 von 4,3 auf 8,4 Prozent. Bei der Altersgruppe über 60 Jahren sank er dagegen von 1,9 auf 0,5 Prozent. Ebenfalls eine starke Zunahme beobachtet die Studie bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. 2018 gaben hier 2,1 Prozent an, von partnerschaftlicher Gewalt betroffen zu sein. Letztes Jahr waren es dagegen fünf Prozent.

Ursachen bleiben im Dunkeln

Über die Gründe für den Anstieg in den betroffenen Bevölkerungsgruppen gibt die Studie keinen Aufschluss. «Über die Hintergründe dieses Befundes kann nur spekuliert werden; zudem müsste er mit weiteren Studien validiert werden», schreiben die Autoren. Bei den Jüngeren werden als mögliche Faktoren eine instabilere berufliche Situation sowie Schulschliessungen und reduzierte Freizeitangebote für Kinder genannt.

Die Publikation beruht auf einer Analyse einer schriftlichen Umfrage von 2018 und einer Online-Umfrage von 2021, aus denen gewichtete Stichproben errechnet wurden. Die Autoren geben zu bedenken, dass gerade Risikogruppen durch diese Methode «vermutlich schlechter erreicht» würden. Auch die Bevölkerung mit Migrationshintergrund werde «nur begrenzt abgebildet». (wap)