Glaziologie Grönland benennt Gletscher nach verstorbenem WSL-Direktor Steffen Späte Ehre für den verstorbenen Schweizer Wissenschaftler Konrad Steffen: In Grönland ist ein Gletscher nach dem früheren WSL-Direktor benannt worden.

WSL-Direktor Konrad Steffen im August 2017 zusammen mit der damaligen Bundespräsidentin Doris Leuthard auf Grönland. (Archivbild) Keystone / UVEK

Der Schock war gross, als der damalige Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Konrad Steffen, im August 2020 plötzlich aus dem Leben schied. Der Forscher starb während einer Feldforschung in Grönland, als er in eine Gletscherspalte stürzte. Nun wird dem Glaziologen eine späte Ehre zuteil: In Grönland wurde ein Gletscher nach ihm benannt, wie die WSL am Montag mitteilte. Den Entscheid hat das Grönländische Komitee für Ortsnamen getroffen.

Zum ersten Mal in langer Zeit erhielten die grönländischen Karten Ortsnamen, die keinen grönländischen Ursprung haben, schreibt die WSL. Insgesamt wurden drei Gletscher nach drei verstorbenen Forschenden benannt, «die allesamt aussergewöhnliche Beiträge zur grönländischen Gesellschaft und Wissenschaft leisteten». Neben Steffen sind dies Niels Reeh und Anker Weidick, die beide für die Geologische Forschungsanstalt für Dänemark und Grönland (GEUS) tätig waren.

Steffen wäre «zutiefst gerührt»

Der nach Steffen benannte marine Endgletscher befindet sich im Norden und stellt «eine starke Verbindung» zwischen dem Inlandeis und dem Meer her. Er trägt nun den Namen «Sermeq Konrad Steffen». Die Entscheidung, Gletscher nach ihnen zu benennen, ehrt laut WSL nicht nur die drei Männer und ihr lebenslanges Engagement, sondern bringe auch die grönländische Kultur zur Geltung und mache sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

«Die Entscheidung, einen der atemberaubenden Gletscher Grönlands nach dem ehemaligen WSL-Direktor ‹Koni› Steffen zu benennen, ist eine aussergewöhnliche Ehre und Auszeichnung durch das grönländische Volk und die Regierung für seine Beiträge zur grönländischen Wissenschaft und Gesellschaft», wird Gian-Kasper Plattner vom WSL zitiert. «Grönland - Kalaallit Nunaat, wie es auf Grönländisch heisst - war für Koni ein ganz besonderer Ort. Er wäre zutiefst gerührt.» (abi)