Nun zieht auch Bern nach: Maskenpflicht an Universität An der Universität Bern gilt ab Montag eine allgemeine Maskentragpflicht in Innenräumen. Studierende müssen auch während Lehrveranstaltungen eine Maske tragen. So weit gehen aber noch nicht alle Unis.

Ab Montag müssen Studierende der Universität Bern auch während Lehrveranstaltungen eine Maske tragen. (Archivbild) Keystone

(sre) Der Regierungsrat des Kantons Bern hat am Mittwoch eine Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen beschlossen. Davon explizit ausgenommen sind Innenräume von Hochschulen. Dennoch führt die Universität Bern nun ebenfalls am kommendem Montag, 12. Oktober, eine allgemeine Maskenpflicht ein.

«Die Zahlen der Coronavirus-Infektionen steigen und der Schutz der Gesundheit aller Personen hat an der Universität Bern oberste Priorität», heisst es dazu als Begründung in einer Mitteilung der Universität. Man habe deshalb entschieden, eine allgemeine Maskenpflicht einzuführen.

Dozieren ist noch ohne Maske möglich

Studierende müssen nun also ab Montag in allen Universitätsgebäuden, sowohl während der Lehrveranstaltungen als auch bei Bewegungen im Gebäude, eine Maske tragen. Dozierende können Lehrveranstaltungen ohne Maske abhalten, sofern ein Mindestabstand von zwei Metern zu den Studierenden eingehalten werden kann. Mitarbeitende müssen die Maske am stationären Arbeitsplatz nicht tragen, sofern der Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten werden kann.

«Die epidemiologische Situation entwickelt sich im Moment ungünstig und es naht die kalte Jahreszeit, die effizientes Lüften in unseren Räumlichkeiten schwierig macht,» wird Rektor Christian Leumann zur Entscheidung in der Mitteilung zitiert. Alle Lehrveranstaltungen an der Universität Bern sollen jedoch weiterhin wie geplant stattfinden.

Noch nicht an allen Universitäten allgemeine Maskenpflicht

Auch an den Universitäten Basel und Luzern gibt es eine allgemeine Maskentragpflicht. An der Universität Zürich müssen Studierende in Korridoren, Toilettenanlagen und auf dem Weg von A nach B eine Maske tragen. Die Maske muss vom Betreten eines Gebäudes bis zum Erreichen eines festen Platzes getragen werden. Sobald dieser eingenommen wurde, darf die Maske wieder abgelegt werden.

Auch die Universität St. Gallen (HSG) hat erst auf sogenannten «Verkehrsflächen», also in allen frei zugänglichen Bereichen der Universität, eine Maskenpflicht. Die Maske kann auch hier abgenommen werden, wenn man seinen festen Platz erreicht hat.