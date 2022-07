Coronavirus In Genf wütete Corona: Fast alle Kinder hatten schon einmal Corona Über 94 Prozent der Genferinnen und Genfer tragen Corona-Antikörper in sich. Die Hälfte verfügt auch über spezifische Antikörper gegen die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Das zeigt eine neue Studie.

Corona hat sich in Genf stark verbreitet. Fast die gesamte Bevölkerung trägt Antikörper in sich. Keystone

Das Coronavirus hat stark unter der Genfer Bevölkerung gewütet: 29 Monate nach Beginn der Pandemie tragen 93,8 Prozent der Genferinnen und Genfer Corona-Antikörper in sich. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Genfer Universitätsspitals (HUG), der Genfer Universität und der ETH Lausanne (EPFL). Unter Senioren ab 75 Jahren betrage die Quote gar 97,7 Prozent.

Einen Unterschied zwischen Männern und Frauen stellten die Forschenden nicht fest. Drei Viertel der Bevölkerung haben ihre Antikörper durch eine Infektion erworben. Dies bedeute einen Anstieg von über 42 Prozent innerhalb eines Jahres. Denn in einer vor einem Jahr veröffentlichten Studie wurden erst bei zwei Dritteln der Bevölkerung Antikörper festgestellt – die Hälfte davon durch eine Infektion. Die Impfung und die neuen Varianten hätten die Immunlandschaft der Bevölkerungen verändert, heisst es weiter.

Geringere Immunität gegen Omikron

Analysen der EPFL zeigen, inwieweit die Antikörper verschiedene Varianten des Virus neutralisieren und damit das Risiko einer Neuinfektion «prinzipiell» begrenzen. Demnach verfügt bereits schon fast die Hälfte der Genferinnen und Genfer über Antikörper, welche die Omikron-Varianten BA.5 und BA.5 neutralisieren – nämlich 46,7 Prozent. Derweil haben acht von zehn Personen Abwehrstoffe gegen die Alpha- und Deltavarianten.

Gemäss der Studie tragen 90 Prozent der Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren und mehr als 75 Prozent im Alter von 0 bis 5 Jahren Antikörper nach einer Infektion in sich. Bei Kindern unter zwölf Jahren scheinen diese Antikörper jedoch deutlich weniger neutralisierend zu sein als bei älteren Menschen – vor allem bei den Omikron-Untervarianten. «Nach Modellen lässt sich dies zum Teil durch eine geringere Impfrate bei Minderjährigen als bei Erwachsenen erklären», wird Silvia Stringhini vom HUG zitiert.

Grosser Einfluss der Auffrischimpfung

Die Studie zeigt zudem, dass die Impfung und vor allem die Booster-Impfungen «stark» zur neutralisierenden Kraft der Antikörper gegen die Alpha- und Deltavarianten beiträgt. So steige die Immunität gegen Delta bei «geboosterten» Personen auf über 90 Prozent. Bei Personen, die nicht erkrankten und lediglich zwei Impfdosen erhielten, fällt sie auf 60 Prozent. Bei Omikron bietet laut den Forschenden eine Kombination aus der Auffrischimpfung und einer kürzlich erfolgten Infektion dagegen den besten Schutz.

Sie erhoffen sich aufgrund der Ergebnisse, dass bei den verschiedene Wellen angemessene Entscheidungen für die öffentliche Gesundheit getroffen werden können. Und für Idris Guessous vom HUG ist klar: «Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass die Entwicklung von Impfstoffen, die speziell auf Omikron-Varianten abzielen, nützlich wäre, um die Ausbreitung von Infektionen und deren gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen zu verhindern.»

Die Studie wurde zwischen dem 29. April und dem 9. Juni mit über 2500 Genferinnen und Genfer aller Altersgruppen durchgeführt. Die Gruppe bestand gemäss Mitteilung zu 55,2 Prozent aus Frauen, zu 21,4 Prozent aus Personen unter 18 Jahren und zu 14,2 Prozent aus Personen ab 65 Jahren. (abi)