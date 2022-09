Biodiversitätskrise Bericht zeigt: Vogelbestände nehmen weltweit ab – Situation in Schweiz «besonders dramatisch» Bei fast der Hälfte aller Vogelarten auf der Erde sind die Bestände rückläufig. In der Schweiz ist die Situation der Brutvögel laut Birdlife besonders gravierend. Dabei seien die Gründe für die Abnahme hinlänglich bekannt.

Der Grosse Brachvogel steht auf der Europäischen Roten Liste der gefährdeten Vogelarten. In der Schweiz ist er als Brutvogel ausgestorben. Michael Gerber

Alle vier Jahre veröffentlicht Birdlife International den «State of the World’s Birds». Der Bericht zeigt jeweils den Zustand der globalen Vogelwelt auf. Die Zahlen der diesjährigen Ausgabe geben der Umweltschutzorganisation dabei Anlass zur Sorge. «Fast die Hälfte aller Vogelarten zeigen abnehmende Bestände», teilt der hiesige Ableger der Organisation, Birdlife Schweiz, mit. Viele Populationen seien bereits «stark dezimiert».

Von den insgesamt 11'000 Vogelarten auf der Erde stehen 13 Prozent, sprich 1409 Arten, auf der globalen roten Liste. Deren Kategorien reichen von «gefährdet» bis «vom Aussterben bedroht». 9 Prozent stehen auf der Vorwarnliste und gelten somit als «potenziell gefährdet». 187 Arten sind hingegen bereits ausgestorben. «Nur 6 Prozent der Arten haben steigende Tendenzen», hält Birdlife fest.

Intensive Landwirtschaft bedroht Lebensraum

Hierzulande ergeht es den Vögeln nicht besser. Im Gegenteil: Ihr Zustand sei «besonders dramatisch». Auf der roten Liste der Brutvögel der Schweiz finden sich dreimal mehr Arten als auf der internationalen Liste. Konkret gelten 40 Prozent der 205 hier brütenden Arten als gefährdet. Besonders problematisch ist die Situation der Arten in den Feuchtbiotopen und im Agrarland. Bereits im März dieses Jahres kritisierte die Vogelwarte Sempach, dass die Schweiz mit Blick auf die rote Liste einen der letzten Plätze in Europa belege.

Die grösste Bedrohung für die Vögel geht gemäss dem Bericht durch die Intensivierung der Landwirtschaft aus. Dazu gehören die «zunehmende Mechanisierung, der Einsatz von Agrochemikalien und die Umwandlung von Grün- in Ackerland». Diese Entwicklungen hätten dazu geführt, dass dass die Zahl der Vögel im Agrarland in Europa seit 1980 um 57 Prozent abgenommen hat.

Ein Zeichen für abnehmende Biodiversität

Für Patricia Zurita, CEO von Birdlife International, deuten die Zahlen des jüngsten Berichts auf ein umfassendes Problem. Denn: «Die Vögel geben uns Aufschluss über den Zustand unserer natürlichen Umwelt», wird sie in der Mitteilung zitiert. Vögel gehörten zu den Artengruppen, die weltweit am besten untersucht sind, und fast überall auf der Erde vorkommen. Abnahmen von Vogelarten oder ganzen Artengruppen weisen deshalb auf Probleme in den einzelnen Ökosystemen hin.

Auch Raffael Ayé, Geschäftsführer von Birdlife Schweiz, betont, dass der weltweiten Biodiversitätskrise noch viel zu wenig Beachtung geschenkt werde. «Die Klima- und die Biodiversitätskrisen müssen gemeinsam gelöst werden», wie er sich zitieren lässt. Birdlife Schweiz räumt zwar ein, dass ein direkter Vergleich der Schweizer und der globalen Zahlen gewisse methodische Schwierigkeiten mit sich bringe. Doch die Feststellung, dass es um die Vogelwelt und Biodiversität in der Schweiz besonders schlecht stehe, sei durch zahlreiche Studien und ergänzende Vergleiche «klar bestätigt».