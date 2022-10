Auszeichnung Erforschung der Evolution: Nobelpreis für Medizin geht an Svante Pääbo Der diesjährige Nobelpreis in der Kategorie Physiologie oder Medizin geht an den schwedischen Mediziner und Biologen Svante Pääbo.

Der schwedische Mediziner und Biologe Svante Pääbo gewinnt den Nobelpreis. (Archivbild) Keystone

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Deutschland forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Ausgezeichnet wird er für seine Forschung zur menschlichen Evolution. Seine Ergebnisse erzielte er an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ab 1997 am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

Seit 1901 haben 224 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter 12 Frauen. Der erste ging an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung einer Therapie gegen Diphtherie. Im vergangenen Jahr bekamen David Julius (USA) und der im Libanon geborene Forscher Ardem Patapoutian den Preis. Die beiden haben Zellrezeptoren entdeckt, über die Menschen Temperaturen und Berührungen wahrnehmen.

Weitere Nobelpreise im Verlauf der Woche

Der Nobelpreis für Medizin bildet den Auftakt einer Reihe von Nobelpreis-Bekanntgaben in dieser Woche. Am Dienstag geht es mit dem Nobelpreis für Physik weiter, am Mittwoch mit Chemie, wer den Literaturnobelpreis erhält, wird am Donnerstag bekanntgegeben. Die Bekanntgabe des oder der Empfänger des Friedensnobelpreises folgt am Freitag, wer den Preis für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel erhält, wird am 10. Oktober verkündet.

Die Preise sind mit zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert (etwa 890'000 Franken). Sie werden für bahnbrechende Forschungen und nicht für eine Lebensleistung verliehen. Vergeben werden sie am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. (dpa)