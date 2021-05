25 Jahre USI Tessiner Ehrendoktortitel für ehemaligen ETH-Präsidenten 2021 wird die Universität der Italienischsprachigen Schweiz (USI) 25 Jahre alt. An einer Jubiläumsfeier erhielt unter anderem Lino Guzzella, ehemaliger Präsident der ETH Zürich, die Ehrendoktorwürde verliehen.

Lino Guzzella von der ETH Zürich erhielt eine der fünf diesjährigen Ehrendoktorwürden der Tessiner Universität verliehen. (Archivbild) Keystone

(sat) Die Università della Svizzera italiana in Lugano und Mendrisio hat 1996 ihren Betrieb aufgenommen. Sie gilt als kleinste Hochschule der Schweiz und zählt derzeit knapp 3000 Studierende. Viele davon stammen aus Italien. Mit verschiedenen Feiern verteilt über das ganze Tessin haben zahlreiche geladene Gäste am Samstag den 25. Geburtstag der USI gefeiert. Prominentester Gratulant war Bundesrat Ignazio Cassis.

An den Jubiläumsfeierlichkeiten, die gleichzeitig an verschiedenen Standorten der Tessiner Universität über die Bühne gingen, sind auch die 25. Ehrendoktorwürden der USI verliehen worden. Wie die USI mitteilt, gehen diese an Albert S. Kyle, David Chaum, Fabiola Gianotti, Denise Scott Brown und Lino Guzzella. Letzterer ist ehemaliger Rektor und ehemaliger Präsident der ETH Zürich. Dort ist der 63-Jährige heute noch Professor für Thermotronik.

Der Elan der jungen Universität tue der Schweiz gut, sagte Ignazio Cassis laut Redetext. Überhaupt braucht es laut dem Tessiner Bundesrat mehr Wissenschaft in der Politik. Aber es brauche auch mehr Politik in der Wissenschaft, um sicherzustellen, dass wissenschaftliche und technologische Entdeckungen der Menschheit dienten und nicht andersherum, so der Bundesrat. Laut Monica Duca Widmer, der Präsidentin des USI-Vorstands, haben Politik und Gesellschaft in den vergangenen Jahren gezeigt, dass diese bereit sind, die Bedeutung und den Wert der an der Universität geleisteten Arbeit anzuerkennen.