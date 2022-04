Unterhaltung Nominierte für Swiss Music Awards 2022 stehen fest Am Dienstag beginnt das Online-Voting für die Swiss Music Awards 2022. Nominiert sind unter anderem Kunz, Loredana und die Büetzer Buebe Gölä und Trauffer.

Rapperin Loredana ist auch dieses Jahr für den Swiss Music Award nominiert. (Archiv) Keystone

Gleich in drei Kategorien nominiert sind Joya Marleen und Zian. Kunz, Loredana, die Büetzer Buebe sowie Brandão Faber Hunger stehen in zwei nationalen Kategorien zur Auswahl, Olivia Rodrigo und Måneskin in zwei internationalen Kategorien. Das Online-Voting für den 15. Swiss Music Award beginnt am Dienstag um 10 Uhr, so eine Mitteilung der Veranstalter.

Als «Best Feminine Act» nominiert sind Beatrice Egli, Joya Marleen und Loredana, als «Best Male Act» sind Eaz, Kunz und Zian im Rennen. Dieser ist auch für den «Best Crushing Newcomer» und mit «Show You» für den «Best Hit» nominiert. Ebenfalls als «Best Hit» in Frage kommen Joya Marleens «Nightmare» und «Tribut» von Lo & Leduc. Der Sieger soll bei der Preisverleihung am 25. Mai mittels Live-Voting bestimmt werden.

Um die Vielfalt der Sprachregionen zu würdigen, gibt es auch Nominationen für einen «Best Act Romandie». Hier stehen Danitsa, Flèche Love und Baron.e zur Auswahl. Aufstrebende Musikerinnen und Musiker werden mit dem «SRF 3 Best Talent»-Award ausgezeichnet. Für diesen sind in diesem Jahr Kings Elliot, Joya Marleen und Priya Ragu nominiert. Es winken 10'000 Franken Fördergeld. Als «Best Crushing Newcomer» nominiert sind neben Zia auch We are Ava und Sam Himself. (wap)