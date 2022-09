Fernsehen «Benissimo»-Jubiläumsshow: Helene Fischer und DJ BoBo zu Gast bei Beni Thurnheer Zum 30-Jahre-Jubiläum kehrt «Benissimo» im Oktober für eine Show zurück auf die Schweizer TV-Bildschirme. Nun ist klar, wen Beni Thurnheer als Gäste empfangen wird: Helene Fischer, DJ BoBo und viele mehr.

Die deutsche Sängerin Helene Fischer wird beim Comeback von «Benissimo» auftreten ebenso wie ... Keystone

Dass die Erfolgsshow «Benissimo» nochmals für eine einmalige Comeback-Sendung zurückkehren wird, ist zwar schon längst bekannt. Nun ist aber auch klar, wer bei Beni Thurnheers Schau auftreten wird: Der deutsche Schlager-Star Helene Fischer und DJ BoBo. Während Fischer ihren aktuellen Song präsentiert, wartet der gebürtige Aargauer mit einem Medley seiner grössten Hits auf, wie SRF am Dienstag mitteilt.

Ebenso mit dabei ist die Schweizer Rockband Gotthard. Sie wird in der Sendung von «Beni National» zusammen mit einem Orchester auftreten. Zudem sind zu Gast das Musical «The Lion King» aus London und der Komiker Kaya Yanar. Ausgestrahlt wird die Jubiläumsshow am Samstag, 15. Oktober, um 20.10 Uhr auf SRF 1.

... der Schweizer DJ BoBo (hier bei einem Auftritt 2018 im Hallenstadion). Boris Bürgisser

Für Helene Fischer ist es indes nicht der erste Auftritt in einer Erinnerungs-TV-Show: Bereits vor bald einem Jahr war sie auch Gast beim grossen Comeback von «Wetten dass ...?» respektive Thomas Gottschalk. Damals mit dabei auf dem Sofa beim deutschen Talkmaster auch eine Schweizerin: Michelle Hunziker.

Helene Fischer und Michelle Hunziker (r.) im vergangenen November zu Gast bei Talkmaster Thomas Gottschalk und dessen «Wetten dass ...?»-Revival. Imago

Natürlich darf bei «Benissimo» das Spiel mit den farbigen Kugeln auch nicht fehlen. Insgesamt werden während der Sendung acht Kugeln unter den Anrufenden verlost. Jede der Kugeln enthält einen Sachpreis im Wert von rund 10‘000 bis 35‘000 Franken. Die Gewinnerin oder der Gewinner einer Kugel muss sich dabei live in der Sendung entweder für den Sachpreis entscheiden, oder ob um den Jackpot gespielt werden soll. Am Ende winkt ein Gewinn in der Höhe von 100’000 Franken.

«Benissimo» lief auf SRF von 1992 bis 2012 mit insgesamt 103 Folgen. Die Unterhaltungsshow zählte zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sendungen des Schweizer Fernsehens. Die letzte Folge wurde am 1. Dezember 2012 ausgestrahlt.