Show Die Swiss Music Awards ziehen von Zug zurück nach Zürich Nach einem Gastspiel in der Innerschweiz ziehen die Swiss Music Awards wieder nach Zürich zurück. Die Veranstalter haben im Hallenstadion «entscheidende technische Vorteile».

An einer grossen Gala-Show werden die Swiss Music Awards verliehen. Bild: Filip Stropek

In den vergangenen beiden Jahren gastierten die Swiss Music Awards, der wichtigste Pop-Musik-Preis der Schweiz, in der Bossard Arena in Zug. Das Gastspiel in der Innerschweiz ist nun aber vorbei: Die Preisverleihung wird im kommenden Jahr wieder im Zürcher Hallenstadion stattfinden. Das teilte CH Media, zu der auch dieses Portal gehört, am Mittwoch mit.

«Die schweizweit grösste Indoor Arena bietet entscheidende Vorteile wie beispielsweise die technische Infrastruktur sowie die Platzverhältnisse vor und hinter der Bühne», heisst es in der Mitteilung. Zudem wolle man mit der Rückkehr «in den Musik-Hotspot der Schweiz» den Anlass weiter vorantreiben «und neue Akzente setzen».

Die Swiss Music Awards waren bereits vor dem Umzug in die Zentralschweiz – der Preis wurde auch zwei Mal im KKL in Luzern verliehen – im Hallenstadion über die Bühne gegangen. Bei der Galavorstellung werden die begehrten Betonklötze verliehen. Dabei werden unter anderem die beste Schweizer Musikerin und der beste Schweizer Hit ausgezeichnet. Die Show wird auch im Fernsehen übertragen.

2024 finden die Awards am 8. Mai statt. Weitere Infos folgten zur «gegebener Zeit». (mg)