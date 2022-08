Revival Schweizer Kultserie kommt ins Kino: Mike Müller gibt sein Comeback als «Bestatter» Nach sieben Staffeln war 2019 Schluss mit dem «Bestatter», da die Zuschauerzahlen kontinuierlich abnahmen. Nun dürfen sich die Fans der Serie auf einen Kinofilm freuen.

Mike Müller (58) wird bald wieder in seiner Paraderolle als «Bestatter» zu sehen sein. SRF/Sava Hlavacek

Es ist eine Überraschung: Das Schweizer Fernsehen will Mike Müller (58) als «Bestatter» zurück auf den Bildschirm bringen. Wie SRF am Donnerstagmorgen bekannt gab, ist ein Kinofilm in Planung. Dieser soll 90 Minuten dauern und 2023 im Kino starten, danach aber auch im Fernsehen zu sehen sein. Wie bisher ist Aarau einer der Schauplätze der Serie. Allerdings soll der Film hauptsächlich im Engadin spielen. Auch Zürich ist Drehort. Im Oktober beginnen die Dreharbeiten.

Die eingefleischten Fans der Fernsehserie dürfen sich also auf ein Comeback freuen. In den Hauptrollen sind die bekannten Gesichter erneut zu sehen: allen voran Mike Müller als ehemaliger Bestatter Luc Conrad, der in seinem neuen Leben ein Restaurant in Costa Rica führt und nur zu Besuch in der Schweiz ist.

Erneut dabei sind auch Barbara Terpoorten als Polizistin Anna-Maria Giovanoli, Samuel Streiff als Polizist Reto Doerig, Reto Stalder als Fabio Testi sowie Suly Röthlisberger als Erika Bürgisser. Weitere Rollen besetzen Schweizer Schauspielgrössen wie Mona Petri, Marcus Signer, Dimitri Stapfer und Johanna Bantzer. Regie führt Markus Fischer von der Produktionsfirma Snakefilm.

In einer Mitteilung lässt sich SRF-Kulturchefin Susanne Wille zum «Bestatter»-Comeback wie folgt zitieren: «Immer wieder erreichten uns Bitten nach der Rückkehr des Kultcharakters.» Man freue sich, diesen Wunsch nun erfüllen zu können.

Trotz Erfolg war nach sieben Staffeln Schluss

2019 stellte SRF den «Bestatter» nach sieben Staffeln ein, da die Zuschauerzahlen jedes Jahr ein wenig abnahmen. Trotzdem ist sie eine der erfolgreichsten Schweizer Serien, die es jemals gab: In der Rekordsendung, dem Auftakt zur fünften Staffel, schauten 913'000 Menschen zu. Zu Bestzeiten erreichten die Sendungen einen durchschnittlichen Marktanteil von über 40 Prozent.

Zudem konnte SRF die Serie unter anderem nach Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada und in die USA verkaufen. Auch auf Netflix ist der «Bestatter» zu sehen. Die erste Staffel war im Januar 2013 auf SRF zu sehen. Insgesamt wurden 40 Folgen produziert.