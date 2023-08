Pop Bastian Baker mit neuem Album: «Ich konnte den Songs Zeit geben» Bastian Baker ist einer der erfolgreichsten Schweizer Musiker und hat soeben das Publikum im Circus Knie begeistert. Nun erscheint sein fünftes Album.

Exklusiv für Abonnenten

Der 30-jährige Bastian Baker sass während des ersten Lockdowns auf Costa Rica fest. Gabriel Hill

Er könne nicht genau sagen, was nun überwiege, sagt Bastian Baker. Die Vorfreude auf das neue Album oder die Wehmut über das abgeschlossene Kapitel. Zuerst der Blick zurück. Im letzten Herbst wurde der Romand zum Wanderschausteller. Zusammen mit dem Circus Knie tourte er durch die Schweiz und war der erste Musiker, der die Rolle des Stargasts ausfüllte. Er sass singend auf einem Pferd, spielte Gitarre zu einer Akrobatiknummer, lief durch das ganze Zelt, eroberte Kinderherzen. «Es war unglaublich schön», sagt Baker.

Der 30-Jährige war damit wohl der meistbeschäftigte Schweizer Musiker im zweiten Pandemiejahr. Mehr als 200 Mal sang er unter dem Zirkuszelt. Noch einige wenige Aufführungen in Lugano, dann ist fertig Manege. «Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit», sagt Baker. Er ist ein Meister darin, solche Sätze einzustreuen. Sätze voller Demut. Es sind Sätze, wie sie potenzielle Schwiegersöhne beim ersten Kennenlernen mit den potenziellen Schwiegereltern gerne sagen. Nicht zu schmeichelnd und nicht zu anbiedernd – aber beides schon ein bisschen.

Für ihn war der Zirkus auch ein Perspektivenwechsel: Als Bastian Baker ist er Bastian Baker, ein Einzelkämpfer, im Zirkus dagegen wurde er zu einer Nummer unter vielen. Oder wie er es nennt: Zu einem Teil der Familie. Baker: «Es ist wirklich so, man fiebert mit den anderen Künstlern mit. Drückt die Daumen. Und leidet manchmal auch, wenn nicht alles perfekt gelingt.» «Der Zusammenhalt ist einzigartig», bilanziert Baker, der auch im Wohnwagen hauste und so das Zirkusleben eins zu eins erlebt hat.

«Zirkus ist nicht mehr Zirkus wie vor 20 Jahren»

Aber ist Zirkus nicht etwas aus der Zeit gefallen? Baker verneint heftig: «Zirkus ist nicht mehr Zirkus wie vor 20 Jahren. Da hat sich enorm viel geändert.» Auch er habe anfänglich Bedenken gehabt, aber die seien nach dem Besuch einer Aufführung sofort verschwunden. «Ich kenne viele Junge, die unter anderem wegen mir in eine Aufführung kamen und nachher gesagt haben: ‹Wow, das ist ja mega cool. Ich gehe nun jedes Jahr.›» Er fände es zudem schön, dass Musik nun auch in der Manege einen höheren Stellenwert bekommen hat.

Beim Circus Knie war Baker auch schon mal auf einem Pferd unterwegs und sang seine Lieder. Keystone

Und damit sind wir bei der Musik. Der neuen Musik. An diesem Freitag erscheint «Stories Of The XXI», das fünfte Album von Baker. Es ist wie die Sätze von ihm: Ziemlich austariert und mittig. Ein bisschen Balladen, ein bisschen Rock, ein bisschen Pop. Der Single singt oft über verflossene und gescheiterte Liebe. Es sind refrainverliebte, gradlinige Lieder. Es ist Allerweltsmusik. Aber solche mit Hitpotenzial. Wie das Muster funktioniert, zeigt «Dancing Without You», das bereits länger als Single draussen ist. Nach sehr reduziertem Intro steigert sich der Song immer mehr. Es ist treibend und groovend und emotional so gestrickt, dass damit bestens eine Neuauflage von «König der Löwen» untermalt werden könnte. Disney-Film-Soundtrack-Kitsch. Oder im Falle von Baker vielleicht passender: Zirkusmusik.

Im Lockdown auf Costa Rica gestrandet

«Ich musste Geduld lernen», sagt der Sänger über den Entstehungsprozess. Die Pandemie habe all die Prozesse digitaler und somit aufwändiger gemacht. «Früher gingst du ins Studio, hast alles besprochen und dann direkt eine Lösung gefunden.» Homeoffice war auch bei Baker angesagt. Und so kriegte er die halbfertigen Songs per Internet, und das Feedback zum Produzenten gab er ebenso digital: «Da musste ich erst die Sprache finden.» Die zusätzliche Zeit empfand er aber als Bereicherung: «Ich konnte die Songs auch mal ein paar Tage auf mich wirken lassen. Wenn mich ein Lied auch nach einer Woche noch nicht nervte, wusste ich, dass es gut war», lacht Baker.

Youtube

Während des ersten Lockdowns war der Lausanner auf Costa Rica. Aus dem geplanten Kurztrip wurden drei Monate, da es schlicht keine Rückreisemöglichkeiten gab. «Ich habe die Zeit zum Liederschreiben genutzt», sagt Baker. Ein paar Coronawellen später erscheint nun sein Album. Was in den nächsten Monaten an Konzerten möglich ist, ist noch unklar. Drückt das nicht auf die Stimmung? «Wenn ich etwas gelernt habe in dieser Pandemie, dann dies, dass es nichts bringt, irgendwelche Erwartungen zu haben», so Baker. Er nehme es nun, wie es kommt, von Tag zu Tag sagt Baker locker. Gut möglich, dass neben Corona auch eine Saison Zirkus zur neuen Gelassenheit geführt hat.