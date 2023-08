Open Air Metal-Festival versinkt im Schlamm: Fans dürfen nicht mehr nach Wacken reisen Bis zu 85'000 Personen sollten eigentlich ab Mittwoch in Wacken (DE) zahlreiche Metal-Bands hören. Doch das Festival kämpft mit Starkregen und grossen Schlammmassen.

Schlamm statt Wiese. Beim Metal-Festival Wacken sind Gummistiefel Trumpf. Keystone

Das grosse Metal-Festival Wacken im Norden Deutschlands kämpft mit Wetterproblemen. Am Mittwoch haben die Organisatoren nun die Notbremse gezogen. Zumindest teilweise: Ab sofort gilt ein kompletter Einlassstopp. Nur wer bereits auf dem Gelände ist, kann am Festival teilnehmen. Dieses startet am Mittwoch.

Grund ist der starke Regen, der aus dem Festivalgelände ein Schlammbad machte. Ursprünglich rechnete Wacken mit rund 85'000 Besucherinnen und Besucher. Wie viele bereits auf dem Gelände sind, ist nicht bekannt. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die Anreise per Kraftfahrzeug gestoppt wurde, da für Autos und Wohnmobile keine tauglichen Plätze mehr vorhanden sind, dürfen nun auch keine Fans mehr per ÖV anreisen.

«Anreise muss mit sofortiger Wirkung storniert werden»

Durch die Probleme auf dem Gelände haben sich in der Umgebung lange Staus gebildet und teilweise kamen die Metalfans auch bei Privatpersonen unter. All die Geduld scheint sich nun nicht auszuzahlen. «Jede weitere Reise muss mit sofortiger Wirkung eingestellt und storniert werden», heisst es auf der Webseite des Veranstalters. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals sei diese Entscheidung gefallen. «Wir sind sehr traurig, aber die weiterhin schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl», hiess es weiter.

Für alle Besucherinnen und Besucher, die bereits auf dem Gelände sind, soll das Festival wie geplant stattfinden. Keystone

Dass das Festival gar ganz abgesagt werden muss, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. «Für Metalheads, die sich derzeit auf dem Festival befinden, werden wir unser Bestes geben, das Festival wie angekündigt stattfinden zu lassen», heisst es im Statement. Auf neun Bühnen sind in dieser Zeit mehr als 200 Konzerte geplant - unter anderem von Iron Maiden, Megadeth und Helloween. (mg/dpa)